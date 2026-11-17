Si è concluso il workshop di canto gregoriano promosso dall’Associazione Chorus Christi APS–ETS, svoltosi sabato 14 e domenica 15 novembre presso il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, coinvolgendo direttori di coro, coristi e appassionati in un percorso di formazione, ascolto e pratica musicale.

A guidare le due giornate è stato padre Matteo Ferraldeschi, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del canto gregoriano e del suo profondo legame con la Parola e con la liturgia. Particolarmente apprezzata la sua capacità di rendere accessibili i contenuti, unendo competenza, chiarezza espositiva e attenzione alle diverse esperienze dei presenti. Un insegnamento capace di trasmettere conoscenze e di offrire strumenti concreti per affrontare questo repertorio con maggiore consapevolezza.

Il laboratorio ha alternato momenti di approfondimento teorico ed esercitazioni pratiche, ponendo al centro il rapporto tra testo e melodia e il valore del canto come preghiera. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far conoscere e apprezzare la cultura e la bellezza del canto gregoriano, patrimonio spirituale e musicale che affonda le proprie radici nella storia della Chiesa e ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica occidentale. Un’occasione per riscoprire il fascino di questa antica tradizione e approfondirne il valore storico, artistico ed espressivo.

Il workshop si è concluso domenica sera con l’animazione della Santa Messa presso il Seminario. Durante la celebrazione sono stati eseguiti alcuni dei brani preparati nel corso delle due giornate: un momento significativo, nel quale l’esperienza di studio si è tradotta in servizio liturgico e preghiera condivisa.

L’Associazione Chorus Christi, attraverso il direttore artistico Antonino Ripepi, esprime un sentito ringraziamento a padre Matteo Ferraldeschi per la disponibilità, la generosità e la qualità del percorso proposto; a don Simone Vittorio Gatto, rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI, per l’accoglienza e l’ospitalità; ai direttori dei cori partecipanti e a tutti gli iscritti per l’interesse e l’impegno dimostrati.

La partecipazione e l’entusiasmo registrati confermano il desiderio di occasioni dedicate alla formazione musicale e liturgica, capaci anche di creare legami tra realtà corali del territorio. Due giornate che lasciano ai partecipanti conoscenze da approfondire e un’esperienza da condividere nei propri cori, affinché il canto sia sempre più espressione di fede, comunione e servizio.