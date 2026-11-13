La ricerca fotografa una realtà più complessa rispetto alla media nazionale: soltanto il 49% dei reggini sarebbe disposto a chiedere aiuto professionale, mentre crescono le preoccupazioni per la riservatezza e la disponibilità dei servizi

A Reggio Calabria chiedere aiuto psicologico è ancora una scelta condizionata dal timore del giudizio sociale. Secondo una nuova ricerca condotta da Unobravo, il 43% degli intervistati teme di essere giudicato qualora altre persone venissero a sapere che sta cercando supporto psicologico. Una percentuale sensibilmente superiore alla media nazionale, ferma al 30%, che evidenzia quanto i pregiudizi continuino a incidere sul rapporto con la salute mentale.

Il divario emerge anche nella disponibilità a rivolgersi a uno specialista. Soltanto il 49% dei reggini si dichiara propenso a cercare un aiuto professionale, contro il 62% registrato a livello nazionale. Parallelamente, il 37% ritiene che incontrerebbe difficoltà nell'accesso ai servizi qualora ne avesse bisogno, otto punti percentuali in più rispetto alla media italiana.

A pesare maggiormente è il costo della terapia, indicato dal 29% degli intervistati, esattamente come nel resto del Paese. Seguono la difficoltà di individuare il professionista o il servizio a cui rivolgersi (17% contro il 13% nazionale) e le preoccupazioni legate alla privacy e alla riservatezza, segnalate dal 17% dei reggini rispetto all'8% nazionale.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla carenza di servizi nella propria zona, indicata dal 14% degli intervistati contro l'8% nazionale. Identica percentuale per il timore di essere giudicati dagli altri, mentre l'11% teme il giudizio dello stesso terapeuta, a fronte del 6% italiano.

La ricerca restituisce anche alcune apparenti contraddizioni. Il 60% considera la richiesta di aiuto psicologico un segno di forza, ma il dato rimane distante dal 71% nazionale. Inoltre, il 69% ritiene che in Italia esista ancora troppo imbarazzo nel parlare apertamente di salute mentale.

Sul piano dell'utilizzo effettivo dei servizi, appena il 9% degli intervistati reggini dichiara di essersi rivolto a uno psicologo o terapeuta privato, contro il 14% nazionale.

Il quadro delineato dall'indagine mette così in evidenza una doppia difficoltà: superare le resistenze culturali e rendere il supporto psicologico più accessibile. Due questioni che, a Reggio Calabria, sembrano incidere sulla possibilità di chiedere aiuto più di quanto avvenga mediamente nel resto d'Italia.