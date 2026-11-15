Le delegazioni di Calabria, Puglia e Sicilia visitano il Museo Archeologico e il centro cittadino a bordo del bus scoperto ATAM

Meeting dello Stretto, insieme oltre i limiti: decine di atleti alla scoperta di Reggio. Tour in città prima di entrare in acqua

Dai Bronzi di Riace al tour della città a bordo del bus scoperto ATAM. Una giornata dedicata alla cultura e alla valorizzazione del territorio in attesa delle competizioni di nuoto paralimpico.

Non solo sport, ma anche cultura, turismo e conoscenza del territorio. È nel segno della scoperta delle bellezze di Reggio Calabria che si è svolta la seconda giornata del Meeting Interregionale di Nuoto dello Stretto – Sport, Inclusione e Territorio, la manifestazione promossa dalla Polisportiva Team 14, ideata da Giuseppe Laface e che vede come madrina la campionessa paralimpica reggina Anna Barbaro.

Le delegazioni sportive provenienti da Calabria, Puglia e Sicilia hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città, vivendo una giornata di condivisione prima dell'atteso appuntamento agonistico di domenica 15 novembre.

Gli atleti paralimpici alla scoperta di Reggio Calabria

A bordo del bus scoperto messo a disposizione da ATAM, gli atleti, accompagnati dalle famiglie e dagli staff delle società sportive, hanno ammirato le bellezze della città dello Stretto.

Particolarmente significativa la visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove gli ospiti hanno potuto ammirare i Bronzi di Riace e le numerose testimonianze storiche della Magna Grecia.

Una giornata pensata per far conoscere le eccellenze reggine a quanti sono arrivati in città da altre regioni del Sud Italia, confermando la vocazione del Meeting dello Stretto quale occasione di promozione del territorio attraverso lo sport e il turismo accessibile.

A Palazzo Campanella la presentazione del Meeting dello Stretto

La manifestazione ha preso ufficialmente il via ieri, venerdì 13 novembre, nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e dell'associazionismo. La prima giornata ha ospitato anche il convegno dedicato al rapporto tra salute ambientale e sport, preceduto da un incontro online con le società partecipanti sul tema della nutrizione.

A sottolineare il valore del progetto è stato Giuseppe Laface, ideatore della manifestazione e direttore sportivo della Polisportiva Team 14.

«Questo progetto vede protagonisti ragazzi con diverse disabilità, tutti atleti paralimpici provenienti da diverse regioni. Abbiamo parlato anche di nutrizione, dando un valore aggiunto a questi atleti. Domenica sarà dedicata alle gare, l'evento che tutti loro aspettano».

Anna Barbaro: «Un sogno che si realizza per la nostra Reggio»

Particolarmente emozionata Anna Barbaro, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, atleta della Polisportiva Team 14 e madrina della manifestazione.

«Sono molto emozionata perché per me è la realizzazione di uno dei tanti sogni. È vero che il sogno grande era la Paralimpiade, però c'erano dei sogni più piccoli, forse per gli altri, ma molto grandi e importanti per me e per il mio allenatore Giuseppe Laface. E questo era uno di quelli».

«Vederlo realizzato e renderci conto che tanti hanno accettato i nostri inviti, che sono venuti qua a conoscere la nostra terra, per noi è una cosa bellissima. Che questo sia solo l'inizio per la realizzazione di tanti piccoli sogni che possono rendere questa Reggio grande».

Micheli: «Lo sport è un diritto uguale per tutti»

Il Meeting dello Stretto rientra tra le manifestazioni sportive finanziate dalla Regione Calabria nell'ambito dell'avviso pubblico dedicato ai grandi eventi sportivi. A ribadire l'importanza dell'investimento è stata l'assessore regionale Eulalia Micheli.

«È un evento che parla di sport, di territorio e di inclusione. Sono tre elementi fondamentali nei quali noi crediamo e sui quali, come Regione, stiamo investendo su vari fronti. Abbiamo intrapreso un percorso per far avvicinare all'attività sportiva più persone, perché crediamo che lo sport sia un diritto uguale per tutti».

Siclari: «Le istituzioni non possono mai mancare»

Sul valore dello sport quale strumento di partecipazione sociale è intervenuto anche Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

«È un evento bellissimo che coniuga il nuoto alla disabilità e che fa sì che tutte le persone possano sentirsi in grado di contribuire effettivamente allo sviluppo della nostra società. Questo avviene grazie alla Polisportiva Team 14, grazie alle federazioni che sono sempre presenti e molto attive sul territorio. Le istituzioni non possono mai mancare».

Colella: «Reggio orgogliosa di ospitare eventi di questa portata»

Apprezzamento per il lavoro svolto dagli organizzatori è stato espresso dal consigliere comunale di Reggio Calabria Fabio Colella, che ha sottolineato la capacità della città di accogliere manifestazioni sportive di rilievo interregionale.

«Gli organizzatori sono stati bravissimi, hanno saputo portare a Reggio le migliori squadre del Centro-Sud. Si fa una competizione che non è solo agonismo, ma è anche inclusione e soprattutto è sociale. Siamo felici di poter vantare che Reggio Calabria ospiti eventi di questa portata».

Giordano: «Il paralimpismo è anche un volano di sviluppo per il territorio»

A evidenziare le ricadute economiche, turistiche e culturali della manifestazione è stato Fabio Giordano, delegato provinciale di Reggio Calabria del Comitato Italiano Paralimpico.

«Il Comitato Paralimpico ringrazia in maniera sentita gli organizzatori di questo evento, non soltanto perché permette ai ragazzi di attivarsi nel gesto atletico in sé, ma soprattutto perché permette alla città di crescere».

«Dimostriamo concretamente che il paralimpismo riesce a essere anch'esso volano di sviluppo economico, di sviluppo territoriale, ma soprattutto anche di un'emancipazione culturale importante per la nostra città».

Ketty Marino: «Andare oltre qualsiasi limite»

A soffermarsi sul messaggio che accompagna la manifestazione, «Insieme oltre i limiti», è stata anche Ketty Marino, presidente del Lions Club RC Specialty Kairos.

«Sono ragazzi speciali non perché diversi, ma proprio perché hanno la capacità di andare oltre qualsiasi limite. Ed è questo il tema di questo Meeting: andare oltre i limiti. Riescono ad andare oltre, anzi a fare di quei limiti la loro energia».

Oggi le gare di nuoto paralimpico alla piscina APAN Pianeta Sport

Dopo due giornate dedicate all'approfondimento, alla cultura e alla conoscenza del territorio, oggi, domenica 15 novembre, il Meeting dello Stretto entrerà nel vivo delle competizioni sportive presso la piscina semiolimpionica APAN Pianeta Sport di Reggio Calabria.

Il programma della giornata prevede:

Ore 9:30 – Incontro di preparazione alla gara con un esperto di mental coaching;

– Incontro di preparazione alla gara con un esperto di mental coaching; Ore 10:00 – Primo turno delle gare ufficiali di nuoto;

– Primo turno delle gare ufficiali di nuoto; Ore 15:00 – Secondo turno delle competizioni;

– Secondo turno delle competizioni; Ore 17:00 – Premiazioni e saluti conclusivi.

La manifestazione, inserita nei calendari ufficiali di FINP Calabria e FISDIR Calabria, si concluderà dunque con l'appuntamento più atteso dagli atleti.

Una tre giorni che vede Reggio Calabria protagonista dello sport paralimpico, con l'ambizione di rendere il Meeting dello Stretto un appuntamento annuale capace di coniugare agonismo, inclusione, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.