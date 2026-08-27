I ragazzi della mitica 3G del Liceo Classico "T. Campanella" si sono ritrovati a 30 anni dalla maturità. Sulla carta una rimpatriata di ex liceali classici. Nei fatti, di classico c'è stato poco.

Niente versioni di greco, al bando declinazioni da ricordare e nessuna disquisizione sulla morale di Kant. Al loro posto: risate, abbracci, aneddoti rigorosamente imbarazzanti (di quelli che inizi con "ti ricordi quando..." e finisci con "no, vi prego, non ditelo") e le immancabili imitazioni dei prof.

In un attimo sono spariti i trent'anni in mezzo: lavoro, figli grandi, vite che hanno preso strade diverse.

Tra un calice di vino e un "ma te le ricordi le interrogazioni di storia dell'arte?", la nostalgia ha fatto il suo corso, senza mai scadere nella malinconica. Perché se la perifrastica passiva e l'aoristo si sono un po' arrugginiti, una cosa è rimasta intatta come il primo giorno di ginnasio: l'affetto.

Quando hai condiviso interrogazioni impossibili, scioperi, sigarette fumate in bagno di nascosto e quel senso di essere una piccola famiglia costretta a decifrare le subordinate di Cicerone, il legame resta indissolubile.

La 3G ha dimostrato una cosa: forse si può dimenticare il greco, ma l'amicizia mai. Alla prossima, ragazzi. Magari tra meno di 30 anni.