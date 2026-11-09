Centrato un 9 nella città dello Stretto. Un premio dello stesso importo anche a Corigliano Rossano, per un totale di 40mila euro distribuiti in Calabria
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Festeggia la Calabria con il concorso del 10eLotto di sabato 7 novembre.
Come riporta Agipronews, infatti, sono state centrate due vincite da 20mila euro ciascuna in Via Nazionale a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, e in Via Casa Savoia a Reggio Calabria, in entrambi i casi con un 9.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,36 miliardi da inizio anno.