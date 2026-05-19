Nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’Amministrazione comunale ha celebrato la Polisportiva Elio Sozzi, l’Under 15 femminile della SSD Segato e gli atleti Francesco Marra e Vincenzo Gullo, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato la premiazione della Polisportiva Elio Sozzi, dell’Under 15 Femminile della SSD Segato, insieme a Francesco Marra e Vincenzo Gullo. Presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra.

«Siete eccellenze nelle vostre discipline – ha spigato Battaglia - ma soprattutto svolgete una straordinaria missione educativa. Dietro ogni risultato ci sono sacrificio, passione e la capacità di investire sul futuro della nostra città, spesso partendo da situazioni difficili e riuscendo comunque a risalire la china. Reggio Calabria sta vivendo una nuova stagione anche dal punto di vista sportivo: il Granillo è stato oggetto di restyling, il PalaCalafiore è diventato il terzo palazzetto d’Italia per importanza e questo significa poter attrarre grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Abbiamo già ospitato la Nazionale italiana di calcio femminile e puntiamo a eventi di caratura sempre più prestigiosa. Vogliamo sviluppare lo sport in ogni quartiere e in ogni municipio. Reggio Calabria è la quinta città d’Italia per estensione territoriale e l’obiettivo è dotare ogni area della città di strutture adeguate alle esigenze delle tantissime società sportive presenti sul territorio. Restituiremo il Palloncino alla città e il Campo Coni diventerà un’eccellenza assoluta: non esiste una pista a otto corsie da Napoli in giù. Voi rappresentate il nostro investimento sul futuro. L’augurio è che possiate continuare a crescere qui, facendo sport nella vostra città. Questo riconoscimento è una piccola attestazione per ringraziarvi dei sacrifici che affrontate ogni giorno».

«Negli anni tanti impianti sportivi hanno dato a tantissimi giovani l’opportunità di affermarsi in diverse discipline – ha evidenziato Latella - un ringraziamento particolare va alle famiglie che, con enormi sacrifici, consentono ai propri figli di praticare sport. La politica deve interrogarsi sempre di più su questo tema, perché lo sport significa socialità, educazione e crescita. L’Amministrazione comunale ha puntato con decisione sull’impiantistica sportiva, investendo circa 25 milioni di euro di fondi extrabilancio».

Marra ha rivolto un messaggio ai giovani atleti premiati: «Quello che fate ogni giorno, insieme alle vostre famiglie, è affrontare e superare ostacoli attraverso il sacrificio e l’impegno. Non siete soli. Lo sport è importante non soltanto per vincere, ma perché insegna a dare sempre il massimo, a rispettare l’avversario e a crescere dal punto di vista umano. Sono valori fondamentali nella vita quotidiana e nel percorso di formazione di ciascuno di voi».