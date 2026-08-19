in un anno in provincia di Reggio Calabria sono state rubate 891 auto e più di 210 tra moto e motorini, vale a dire oltre 1.100 mezzi sottratti in soli 12 mesi; i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In Calabria, invece, le vetture sottratte sono state 2.431, più di 300 le moto e i motorini; nonostante numeri così alti, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, nella regione solo il 19,9% degli automobilisti ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti.

Guardando ai dati regionali e limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Reggio Calabria (891), seguita da Cosenza (706) e Catanzaro (631). Chiudono la graduatoria regionale Vibo Valentia, con 124 sottrazioni, e Crotone (79).