L’associazione conferma Felicetta Catalano alla guida e rilancia la propria missione accanto ai pazienti, tra volontariato, collaborazione sanitaria e nuove progettualità

Il rinnovo delle cariche del GOVIC segna un nuovo capitolo per una realtà che da quasi vent’anni rappresenta un punto di riferimento nell’umanizzazione delle cure e nel sostegno ai pazienti.

Nato nel 2007 per volontà di un gruppo di volontari tra cui Felicetta Catalano, Angela Musolino, Melina Moscato Conti, Fortunata Flaviano, il dottor S.M. Costarella, il dottor Trapani Lombardo e la dottoressa Francesca Cammareri, che ha curato gli aspetti amministrativi e burocratici dell’associazione, il GOVIC ha fin dall’inizio rappresentato una presenza fondamentale accanto ai reparti ospedalieri, colmando un vuoto importante in un’epoca in cui il personale socio-sanitario non era ancora pienamente strutturato.

La missione dell’associazione è sempre stata quella di garantire vicinanza, ascolto e umanità accanto al paziente, affiancando il personale medico e infermieristico senza mai sostituirsi ad esso, ma operando nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze.

Nel corso dell’assemblea, presieduta dal dottor Francesco Lavilla e con la segreteria della dottoressa Maria S.P. Tripodi, è stato deliberato all’unanimità il nuovo assetto direttivo. Alla guida dell’associazione è stata confermata la signora Felicetta Catalano.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta composto da Maria Luisa Campolo, Luigi G. Sassi, Mary Catalano, Caterina Gabugliese, Mariuccia Buonsanti e Maria Tripodi. Proprio Maria Luisa Campolo, nel suo intervento, ha sottolineato il senso profondo dell’impegno associativo affermando: «La cura e l’attenzione per il prossimo sono qualità assai preziose, sia nel donare agli altri quelle piccole premure che fanno sentire chi attraversa un momento di difficoltà meno solo, sia quando si solleva una persona da una pena e da una sofferenza che sembra interminabile. È questo il lavoro costante che da diciannove anni ormai il GOVIC porta avanti con gli ospiti del reparto di Chirurgia Generale».

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Pinella Ollio e Annalisa Morabito, che pur non entrando nel Consiglio Direttivo continueranno a contribuire attivamente alle iniziative dell’associazione.

Un riconoscimento particolare è stato espresso verso tutti coloro che hanno sostenuto il percorso del GOVIC negli anni, con un pensiero al presidente uscente dottor S. Fabio Cristiano e al presidente onorario, figura profondamente legata alla storia dell’associazione.

Nel tempo, il GOVIC ha ampliato il proprio impegno partecipando anche a iniziative significative come l’inaugurazione della Breast Unit, insieme ad altre associazioni impegnate nel campo della salute e dell’assistenza, rappresentando un momento importante di collaborazione istituzionale e di rafforzamento dei percorsi dedicati alla presa in carico globale del paziente.

A diciannove anni dalla sua nascita, il rinnovo delle cariche conferma la continuità di un’esperienza fondata su dedizione, presenza e umanità, che continua a rappresentare un sostegno concreto per pazienti e strutture sanitarie.