Si è svolta l’Assemblea dell’Unione Provinciale ANCL di Reggio Calabria per il rinnovo degli organi associativi.

L’appuntamento ha registrato una straordinaria partecipazione degli iscritti, con oltre l’80% degli aventi diritto al voto presenti, a conferma del forte senso di appartenenza e della vitalità dell’organizzazione sindacale territoriale.

L’Assemblea ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio del quadriennio guidato dalla Presidente uscente, Patrizia Gagliardi, che ha saputo imprimere all’Unione Provinciale una visione orientata al futuro, valorizzando un gruppo dirigente giovane e competente. Un percorso di rinnovamento che proseguirà nella nuova consiliatura, grazie all’impegno di molti dei dirigenti che hanno condiviso questa esperienza e che continueranno a mettere le proprie competenze al servizio dell’Associazione.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni della Categoria hanno preso parte ai lavori la Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo, unitamente ai componenti del Consiglio Provinciale dell’Ordine, il Dirigente Nazionale dell’Ordine Giuseppe Buscema, la Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Caterina Brianti, il Presidente Regionale ANCL Raffaele Quaranta e il Segretario Amministrativo Nazionale ANCL Beniamino Scarfone.

L’ampia partecipazione e il clima di condivisione che hanno caratterizzato l’Assemblea confermano la volontà degli iscritti di proseguire il percorso di crescita dell’Unione Provinciale, nel segno della continuità, del rinnovamento e dell’impegno a favore della categoria dei Consulenti del Lavoro.

Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti componenti del Consiglio Provinciale Domenica Palumbo, Marianna Ramacci, Salvatore Palermo, Vincenzo Massimo Bulsei e Luigi Torello, con Caterina Brianti quale componente supplente.

Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono risultati eletti Demetrio Pellegrino, Roberta Oppedisano e Carmelo Giordano, con Antonio Giovinazzo e Rosario Logozzo quali supplenti.

Sono stati inoltre eletti quali Delegati all’Assemblea Regionale ANCL Calabria Flaviana Tuzzo e Mariagrazia Squillaci, mentre Rosario De Luca rappresenterà l’Unione Provinciale nel Consiglio Regionale ANCL Calabria.

La distribuzione delle cariche all’interno del nuovo Consiglio Provinciale avverrà nel corso della prima riunione di insediamento.