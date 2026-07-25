A settembre, su impulso dell'associazione Sportiva Pantanello, il parcheggio del Tempietto si trasformerà nel cuore pulsante del motorismo del Sud Italia
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Il mondo dei motori, della solidarietà e della sicurezza stradale si unisce in un evento senza precedenti sul territorio reggino. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, l'area del Parcheggio del Tempietto ospiterà la prima edizione di "Rombo di Passione" – Truck Festival, un raduno interamente dedicato agli appassionati di grandi mezzi e organizzato con il cuore dall'associazione Sportiva Pantanello.
La manifestazione nasce con un intento profondo: onorare la memoria di Serena Daf, unendo la spettacolarità dei giganti della strada a una forte impronta di sensibilizzazione sociale.
I numeri e le attrazioni dell'evento
Il Parcheggio del Tempietto si trasformerà per due giorni nel cuore pulsante del motorismo del Sud Italia. Il programma prevede un perfetto mix di intrattenimento per famiglie e addetti ai lavori:
Oltre 200 truck provenienti da tutta Italia pronti a mettersi in mostra.
Show e coreografie dei giganti della strada.
Stand gastronomici con specialità e street food locale.
Spettacoli musicali e intrattenimento dal vivo durante le serate.
Area Sicurezza Stradale con focus, dibattiti e attività di sensibilizzazione.
Le dichiarazioni degli organizzatori
«Rombo di Passione non è solo un raduno per gli amanti dei camion, ma un momento di aggregazione, comunità e ricordo civico. Vogliamo che il rombo di questi motori porti un messaggio di unione e attenzione alla guida, celebrando la vita e la passione in nome di Serena», spiegano i portavoce dell'associazione Sportiva Pantanello.