Il mondo dei motori, della solidarietà e della sicurezza stradale si unisce in un evento senza precedenti sul territorio reggino. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, l'area del Parcheggio del Tempietto ospiterà la prima edizione di "Rombo di Passione" – Truck Festival, un raduno interamente dedicato agli appassionati di grandi mezzi e organizzato con il cuore dall'associazione Sportiva Pantanello.



La manifestazione nasce con un intento profondo: onorare la memoria di Serena Daf, unendo la spettacolarità dei giganti della strada a una forte impronta di sensibilizzazione sociale.



I numeri e le attrazioni dell'evento



Il Parcheggio del Tempietto si trasformerà per due giorni nel cuore pulsante del motorismo del Sud Italia. Il programma prevede un perfetto mix di intrattenimento per famiglie e addetti ai lavori:



Oltre 200 truck provenienti da tutta Italia pronti a mettersi in mostra.



Show e coreografie dei giganti della strada.



Stand gastronomici con specialità e street food locale.



Spettacoli musicali e intrattenimento dal vivo durante le serate.



Area Sicurezza Stradale con focus, dibattiti e attività di sensibilizzazione.



Le dichiarazioni degli organizzatori



«Rombo di Passione non è solo un raduno per gli amanti dei camion, ma un momento di aggregazione, comunità e ricordo civico. Vogliamo che il rombo di questi motori porti un messaggio di unione e attenzione alla guida, celebrando la vita e la passione in nome di Serena», spiegano i portavoce dell'associazione Sportiva Pantanello.