La storia di un gattino che da settimane vivrebbe intrappolato su uno dei piloni del ponte San Pietro, a Reggio Calabria, nei pressi dell'omonimo carcere, sta facendo il giro del web. Una vicenda che ha suscitato attenzione e preoccupazione, accompagnata da un appello affinché qualcuno possa intervenire per recuperare l'animale e metterlo al sicuro.

A segnalare la situazione è un cittadino che, attraversando abitualmente il ponte, avrebbe notato la presenza del piccolo felino, apparentemente impossibilitato ad allontanarsi dal pilone.

Alcune persone si starebbero prendendo cura del gattino, calando dall'alto cibo e acqua attraverso sacchetti e bottiglie legati a degli spaghi. Un gesto di sensibilità che, tuttavia, non risolverebbe il problema della permanenza dell'animale in un luogo difficilmente accessibile.

«Non è giusto che il gattino viva prigioniero in questo posto, senza la possibilità di andare liberamente in giro», scrive il cittadino nella segnalazione inviata alla nostra redazione, spiegando di aver già tentato di richiamare l'attenzione sulla vicenda senza ottenere, finora, un intervento risolutivo.

L'appello è rivolto a chi dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per effettuare un recupero in sicurezza, verificando innanzitutto le condizioni dell'animale. L'auspicio è che la mobilitazione nata attorno a questa storia possa tradursi rapidamente in un intervento concreto, restituendo al piccolo felino la libertà.