«Il nuovo corso dell’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, riparta da una guida autorevole, dinamica e rappresentativa di un territorio in grado di poter esprimere figure di spicco nel panorama accademico italiano». Così il sindaco facente funzioni di della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, analizzando l’attuale fase di ripresa dell’ateneo reggino.



«Dopo una fase di risanamento e ripristino della corretta governance dell’Ateneo, il nostro auspicio - ha aggiunto Versace - è che il nuovo rettore possa essere un reggino, conoscitore del territorio ed in grado di interagire costruttivamente con il tessuto sociale, economico ed istituzionale dell’area metropolitana. La Dante Alighieri per anni - ricorda Versace - ha rappresentato un fiore all’occhiello delle nostre istituzioni di alta formazione, catalizzatore di migliaia di giovani calabresi e non solo che si fono formati ed inseriti al meglio nel mercato del lavoro».



«Ma ora merita un definitivo rilancio che deve partire necessariamente da una vocazione identitaria, al centro del Mediterraneo. In Calabria e a Reggio ci sono molte professionalità in grado di offrire il necessario contributo. La stessa Università Mediterranea rappresenta un modello di riferimento da cui attingere per autorevolezza, capacità organizzativa e qualità della didattica ed in grado, quindi - conclude - di fare da guida per la scelta del futuro rettore della ‘Dante Alighieri».