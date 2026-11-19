La ripartenza del cantiere è stata ufficializzata ieri dal sindaco Francesco Cannizzaro ed è fissata per lunedì 23 novembre

Il Comitato Regionale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) accoglie con grande entusiasmo e soddisfazione l’annuncio dello sblocco dei lavori per il completamento del campo scuola di atletica leggera “A. Penna”. La ripartenza del cantiere, ufficializzata oggi dal sindaco Francesco Cannizzaro e fissata per lunedì 23 novembre, rappresenta un traguardo fondamentale per l'intero movimento sportivo reggino.

«Desidero congratularmi con il sindaco Cannizzaro, con l'assessore Catalfamo e con tutta l'amministrazione comunale per l'impegno profuso e per quanto si sta facendo per lo sport nella nostra città», ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale ASI, Giuseppe Melissi.

«Finalmente si apre una pagina nuova per tutto questo mondo, per il nostro mondo. Il superamento delle criticità ereditate e il recupero delle risorse necessarie a far ripartire i lavori rappresentano un primo atto che segna un cambiamento radicale rispetto al passato».

L'Asi sottolinea l'importanza dell'approccio adottato da Palazzo Alvaro per risolvere quella che era diventata una ferita aperta per la città e per le società di atletica. «Questo è il metodo che piace allo sport», prosegue Melissi, «un metodo concreto e che, soprattutto, guarda agli sportivi . L'amministrazione ha dimostrato di saper passare dagli annunci ai fatti, individuando la copertura economica necessaria con una rapida variazione di bilancio e fissando una data certa per il riavvio del cantiere». Il progetto, che consegnerà alla città una pista di atletica leggera a otto corsie, è considerato dall'ente di promozione sportiva un tassello cruciale per la ripartenza sociale e agonistica di Reggio Calabria.

«Il campo Coni sarà, così come concepito, un'opera importantissima per fare attività a tutti i livelli, rivolta non solo agli agonisti, ma a tutti gli sportivi e agli amanti dello sport. Restituire questo impianto significa riconsegnare un punto di aggregazione vitale a studenti, cittadini e associazioni, riqualificando al contempo un'intera area cittadina. Come ASI continueremo a supportare ogni iniziativa volta a valorizzare la pratica sportiva e le infrastrutture del nostro territorio, fiduciosi che i lavori procedano ora spediti verso l'inaugurazione», ha concluso il Presidente Melissi.

Anche il comitato Provinciale Csi di Reggio Calabria accoglie con grande soddisfazione l'annuncio del Sindaco Francesco Cannizzaro relativo alla ripresa, a partire da lunedì, dei lavori al Campo Coni, uno dei più importanti presidi sportivi della città, fulcro strategico dell'attività atletica e prezioso spazio di aggregazione e socialità. La ripartenza dei lavori rappresenta un segnale di fiducia e speranza per i nostri ragazzi, per le società sportive e per tutto il movimento sportivo reggino. Un passo importante verso la restituzione alla città di un'infrastruttura attesa, fondamentale per lo sviluppo dell'attività sportiva.