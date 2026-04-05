C’è un momento, in Calabria, in cui il tempo sembra sospendersi e l’intera comunità si raccoglie attorno a un sentimento condiviso, profondo, antico. È la Pasqua, cuore pulsante della tradizione cristiana, ma anche espressione autentica di una religiosità popolare che qui si fa rito, identità e appartenenza. Non è soltanto una ricorrenza liturgica: è un’esperienza collettiva che attraversa i borghi, anima le piazze e si imprime nella memoria di chi vi partecipa.

Dalla Domenica delle Palme alla Pasqua, la Settimana Santa scandisce giorni intensi, carichi di simboli e significati. È il tempo del raccoglimento e del dolore, ma anche dell’attesa e della rinascita. Un percorso spirituale che culmina nella celebrazione della resurrezione di Cristo, apice dell’anno liturgico e momento di più alta partecipazione emotiva per i fedeli.

In tutta la regione, e anche nel Reggino, si rinnovano rituali secolari che intrecciano fede e folklore, raccontando una cultura antica attraverso gesti e simboli che si ripetono immutati nel tempo.

Le Persephoni di Bova

Sospeso tra sacro e profano è il rito delle Persephoni, o Pupazze, che si svolge a Bova, nel cuore dell’area grecanica. Qui, durante la Domenica delle Palme, va in scena una processione che affonda le sue radici in antichi culti pagani legati alla fertilità e alla rinascita della terra. Le Pupazze, figure femminili realizzate con rami d’ulivo intrecciati attorno a una canna, richiamano il mito di Persefone e si inseriscono in un contesto in cui mito e cristianesimo si fondono in modo suggestivo. Portate in chiesa e benedette, diventano simbolo di una tradizione che attraversa i secoli.

Il Caracolo di Caulonia

Tra i momenti più scenografici della Settimana Santa spicca il Caracolo di Caulonia. Otto statue raffiguranti i momenti della Passione di Cristo sfilano per le vie del paese in un movimento a spirale, lento e solenne. I confratelli, vestiti con saio bianco e cappuccio, accompagnano il corteo insieme a fedeli e banda musicale. Il suono delle raganelle scandisce ogni fase della processione, creando un’atmosfera intensa e carica di significato. Il rito, secondo la tradizione, risalirebbe all’influenza spagnola del Seicento, mantenendo ancora oggi intatto il suo fascino.

La Via Crucis nella Piana e nella Locride

Il Venerdì Santo è il giorno della Via Crucis, celebrata in numerosi centri della Piana di Gioia Tauro e della Locride. Le strade dei borghi si trasformano in luoghi di raccoglimento e preghiera, dove si ripercorrono le tappe della Passione di Cristo. A Stilo la processione attraversa i vicoli del centro storico, mentre a Mammola si spinge fino al monte Calvario. In molti altri comuni, i sepolcri diventano meta di pellegrinaggio, in un clima di profonda spiritualità e partecipazione collettiva.

L’Affruntata di Rizziconi

La Domenica di Pasqua segna il passaggio dal lutto alla gioia, e trova la sua espressione più intensa nell’Affruntata. A Rizziconi, questo rito si svolge da oltre due secoli e rappresenta uno dei momenti più attesi dalla comunità. Dopo giorni di preparativi, la mattina di Pasqua le statue del Cristo Risorto, della Madonna e di San Giovanni vengono portate in processione.

L’incontro tra Cristo e Maria avviene attraverso una corsa carica di tensione ed emozione. Nel momento culminante, il velo nero della Madonna cade, rivelando una veste luminosa: è il segno della resurrezione, della fine del dolore e della vittoria della vita sulla morte. La folla esplode in applausi, tra commozione e gioia condivisa.

La Svelata

Simile per significato è il rito della Svelata, che si svolge in molti comuni del versante ionico, come Mammola, Gioiosa, Siderno e Caulonia. Anche qui, l’incontro tra la Madonna e il Cristo Risorto è segnato dalla caduta del velo scuro che simboleggia il lutto. Il gesto, semplice ma potente, rappresenta il passaggio dalla sofferenza alla speranza, diventando uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni pasquali.

In Calabria, la Pasqua non è quindi solo una festa religiosa, ma un patrimonio culturale vivo, un racconto corale che unisce sacro e umano, passato e presente. È la testimonianza di un territorio che, attraverso i suoi riti, continua a custodire e rinnovare la propria identità, trasformando la fede in un’esperienza condivisa e profondamente radicata nella comunità.