Un’iniziativa all’insegna della partecipazione, della condivisione e del senso di appartenenza alla comunità roccaforticiana. L’accensione è prevista per l’8 dicembre, nella giornata dell’Immacolata Concezione

Roccaforte del Greco si prepara a vivere le festività natalizie nel segno della partecipazione collettiva, della solidarietà e della valorizzazione del senso di comunità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ercole Nucera, prevede l’allestimento e la decorazione degli alberi di Natale in tre luoghi significativi del paese:

nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo;

presso il Monumento ai Caduti;

in piazza Marco Perpiglia.

L’accensione degli alberi di Natale avverrà martedì 8 dicembre 2026, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, mentre le attività di allestimento e preparazione degli addobbi prenderanno avvio qualche giorno prima, così da consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte attivamente alla preparazione degli addobbi natalizi, contribuendo con decorazioni, creatività, disponibilità e spirito di collaborazione.

L’invito è rivolto ai bambini, ai giovani, alle famiglie, agli anziani e a tutti i roccaforticiani che avranno la possibilità di essere presenti in paese durante il periodo natalizio.

Le giornate dedicate alla preparazione degli addobbi rappresenteranno una preziosa occasione per ritrovarsi, lavorare insieme e condividere la gioia dell’attesa del Natale, rendendo ancora più significativo il momento dell’accensione degli alberi.

L’obiettivo è rendere la cittadinanza protagonista dell’iniziativa, favorendo occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione alla vita collettiva, attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e delle tradizioni natalizie.

In un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare le difficoltà legate allo spopolamento e alla progressiva riduzione delle occasioni di aggregazione, il Natale rappresenta un momento significativo per rinsaldare i legami sociali, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere una rinnovata attenzione verso il paese.

Un pensiero particolare è rivolto a quanti continuano a vivere a Roccaforte del Greco durante tutto l’anno, custodendone le tradizioni e l’identità, nonché ai numerosi concittadini che vivono lontano e che, spesso affrontando notevoli sacrifici, mantengono vivo il legame con la propria terra d’origine.

«Attraverso questa iniziativa – dichiara il sindaco di Roccaforte del Greco, Ercole Nucera – l’Amministrazione comunale intende promuovere il coinvolgimento diretto della popolazione, nella consapevolezza che la collaborazione tra cittadini e istituzioni costituisca un elemento fondamentale per la crescita sociale e la rivitalizzazione del territorio.

Gli alberi di Natale rappresenteranno il simbolo di una comunità che desidera ritrovarsi, condividere momenti di serenità e guardare al futuro con rinnovata fiducia.

L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che l’invito trovi un’ampia e spontanea adesione da parte della cittadinanza e che lo spirito di collaborazione e partecipazione possa proseguire anche oltre il periodo delle festività.

Roccaforte del Greco vuole riaccendere la luce e il fuoco del Natale, riscoprendo il calore delle relazioni umane, il valore delle proprie radici e il significato autentico della nascita di Gesù Bambino.

Partecipiamo tutti alla realizzazione degli addobbi natalizi e ritroviamoci l’8 dicembre per accendere insieme il Natale di Roccaforte del Greco, affinché la luce delle festività diventi un simbolo di speranza, unità e rinascita per l’intera comunità», conclude il sindaco di Roccaforte del Greco, Ercole Nucera.

