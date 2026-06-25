Bilancio più che positivo per i festeggiamenti del Santo Patrono. L’assessore Antonino Pronestì ringrazia forze dell’ordine, volontari, parrocchia e associazione A.FE.RO.: «Quando la città è unita, Rosarno diventa una forza inarrestabile»

Si è conclusa tra l’entusiasmo e una straordinaria partecipazione di popolo la quattro giorni di festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, San Giovanni Battista. Un evento che ha restituito a Rosarno la sua veste più bella, mostrando il volto di una comunità viva, accogliente e profondamente unita.

A margine del successo dell'evento, l’Assessore con delega allo Spettacolo, Antonino Pronestì, ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale per esprimere la profonda gratitudine dell'Amministrazione Comunale a tutti coloro che hanno reso possibile questa memorabile edizione:

«Il successo travolgente di questi quattro giorni di festa rappresenta la conferma di una grande verità: quando rimaniamo uniti e remiamo tutti verso un'unica direzione, Rosarno è una forza inarrestabile. Questa è la Città che vogliamo: orgogliosa delle proprie radici, ospitale e capace di guardare al futuro con fiducia.

Un grazie istituzionale e sentito va, innanzitutto, a tutte le Forze dell’Ordine, al Comando di Polizia Locale, alla Croce Rossa e ai tantissimi volontari. Il loro lavoro impeccabile ha garantito sicurezza, ordine e serenità, permettendo a migliaia di cittadini e visitatori di godere appieno della manifestazione in una cornice di totale sinergia istituzionale.

Un ringraziamento profondo va al nostro Parroco, Don Salvatore, che da buon pastore ha guidato e accompagnato i fedeli nel percorso spirituale e devozionale di questi giorni.

Ma il tributo più grande, un ringraziamento che merita una vera e propria standing ovation da parte di tutta la cittadinanza, va agli organizzatori, gli straordinari amici dell’Associazione A.FE.RO. Ragazzi eccezionali che, prima e più di tutti, hanno creduto nella buona riuscita di questo progetto, investendo notti insonni, sacrifici personali e un amore viscerale per la propria terra. Siete l’orgoglio di questa città.

Questa collaborazione virtuosa tra le Istituzioni, il tessuto associativo, le forze di sicurezza e l’intera comunità dimostra che il sogno di una Rosarno che torni a essere il fiore all’occhiello e la Città guida della Piana non solo è possibile, ma è già in atto. L’obiettivo è ambizioso, ma la nostra gente ha tutte le potenzialità per eccellere. Da parte mia, e di tutta l'Amministrazione, ribadisco l'impegno totale a lavorare instancabilmente affinché Rosarno torni a occupare il ruolo di modello virtuoso che merita e che tutti noi meritiamo».