«Siamo orgogliosi di questo premio al film che racconta la storia di Filmon. Il percorso di Filmon e della sua famiglia, dall’arrivo in Calabria come rifugiati in cerca di fiducia e futuro fino alla nascita di Nahla, la sua azienda apicola, è per noi motivo di grande gioia. Siamo stati al suo fianco e abbiamo incoraggiato sogni e progetti, proprio perché abbiamo visto in lui grandi attitudini lavorative e il desiderio di restare sul nostro territorio. Un fatto che accade spesso, a Camini, ma che non è così scontato. Il premio al Festival di Rosarno è un nuovo tassello di questo progetto di vita documentato in un film, il riconoscimento all’importanza di una storia emblematica in cui abbiamo sempre creduto», esprime soddisfazione il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo, ente gestore del progetto di accoglienza del Comune di Camini che ha avuto tra i beneficiari Filmon Tesfalem, arrivato dall’Eritrea nel 2013 insieme alla moglie, che qui ha trovato casa e futuro, per il premio alla quinta edizione del Rosarno Film Festival all’opera video che ne racconta la storia.

Filmon ha trasformato le proprie competenze e la passione per l’apicoltura in un progetto imprenditoriale autonomo, l’azienda «Nahla». Un progetto che racconta di inclusione, autonomia e imprenditorialità. Il film «Il valore della cura. Filmon e l’azienda apicola Nahla», già vincitore del contest narrativo interregionale «Oltre il Ghetto» nella sezione «Imprese etiche», con il reportage curato da Camera a Sud, racconta questa storia: dall’accoglienza all’autonomia, dalla possibilità di ricominciare alla capacità di costruire un’impresa e generare nuove opportunità. Ora il premio al Rosarno Film Festival – Fuori dal Ghetto, la rassegna cinematografica dedicata ai temi del lavoro, dello sfruttamento e delle alternative possibili al caporalato, assegnato da una giuria composta da studenti e lavoratori braccianti.

A Camini, Filmon ha potuto ricominciare e costruire il futuro della sua famiglia. Così è nata Nahla (che significa «ape»), azienda apicola biologica in cui si incontrano la tradizione del miele del Tigray, terra di origine di Filmon, e i fiori della Locride, per produrre miele biologico.

«Siamo davvero felici – conclude Rosario Zurzolo –. La storia di Filmon è una di quelle che danno senso al nostro lavoro quotidiano. Vederla raccontata e riconosciuta attraverso il cinema ci emoziona perché dà valore anche al lavoro della nostra cooperativa e a quello di una comunità che ha scelto l’accoglienza per rinascere. Ci auguriamo che esperienze come questa possano moltiplicarsi e che sempre più persone possano trovare nei nostri territori le condizioni per realizzare i propri progetti di vita».