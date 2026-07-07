La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza a Patrizia Rodi Morabito, vittima dell’ennesimo gravissimo atto intimidatorio che ha colpito la sua azienda agricola a Rosarno.
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Microphones are set on a table before a press conference of former Prime Minister and leader of the Democratic Party (PD), Matteo Renzi, a day after Italy's general elections on March 5, 2018 at the PD headquarters in Rome. The centre-left coalition led by Renzi's Democratic Party (PD), in power going into the elections, is set to pick up just 23.6 percent of the vote in Sunday's election, down on the last polling figures allowed before the election and a huge blow to the PD's chances of being part of the next government. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)
Colpire il lavoro, la terra e chi ogni giorno investe con coraggio e onestà nel nostro territorio significa colpire l'intera comunità e tentare di intimidire chi sceglie la strada della legalità e dello sviluppo.
Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano individuati al più presto. Allo stesso tempo, è necessario che le istituzioni facciano sentire con forza la propria presenza accanto a chi non si piega alla violenza e continua a credere nel riscatto della Calabria. Visto il ripetersi di episodi di questo tipo, le Istituzioni preposti valutino la possibilità di interventi straordinari per garantire legalità e diritto d’impresa.
La Federazione Metropolitana del Partito Democratico ribadisce il proprio impegno a sostegno di tutte le donne e gli uomini che, con il loro lavoro, difendono la dignità del territorio e i valori della legalità.