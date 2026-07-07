La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza a Patrizia Rodi Morabito, vittima dell’ennesimo gravissimo atto intimidatorio che ha colpito la sua azienda agricola a Rosarno.

Colpire il lavoro, la terra e chi ogni giorno investe con coraggio e onestà nel nostro territorio significa colpire l'intera comunità e tentare di intimidire chi sceglie la strada della legalità e dello sviluppo.

Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano individuati al più presto. Allo stesso tempo, è necessario che le istituzioni facciano sentire con forza la propria presenza accanto a chi non si piega alla violenza e continua a credere nel riscatto della Calabria. Visto il ripetersi di episodi di questo tipo, le Istituzioni preposti valutino la possibilità di interventi straordinari per garantire legalità e diritto d’impresa.

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico ribadisce il proprio impegno a sostegno di tutte le donne e gli uomini che, con il loro lavoro, difendono la dignità del territorio e i valori della legalità.