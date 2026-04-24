Disagi nelle ultime ore a San Ferdinando a causa della rottura della condotta Petrace, che ha comportato interruzioni temporanee del servizio idrico sul territorio. A intervenire è Sorical, che in una nota si dice consapevole delle difficoltà arrecate agli utenti e assicura interventi già avviati per il ripristino della normalità.

Nel corso della giornata si è tenuto un confronto telefonico tra il sindaco Luca Gaetano e il direttore generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, durante il quale è stato fatto il punto sulle criticità emerse e condivisa la necessità di accelerare il processo di ammodernamento del tratto più vulnerabile della rete, lungo circa 12 chilometri.

Dalla società fanno sapere che sono già in corso attività di efficientamento sull’acquedotto e che alcune sospensioni registrate nei mesi scorsi sono riconducibili a interventi di manutenzione programmata, finalizzati a migliorare le prestazioni complessive della rete.

Diversa, invece, la natura dei guasti verificatisi nelle ultime 24 ore: due rotture improvvise per le quali Sorical ha attivato tempestivamente le operazioni di riparazione, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione dell’acqua.

Il direttore generale Giovanni Paolo Marati ha inoltre annunciato una ricognizione tecnica con l’area operativa della società, finalizzata a individuare soluzioni strutturali per limitare i disagi e garantire una maggiore continuità del servizio idrico sul territorio.