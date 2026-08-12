Il sindaco e i consiglieri hanno voluto rendere omaggio alla longeva cittadina con una presenza istituzionale che ha sottolineato il valore di un anniversario così significativo

Questa mattina il sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte, Francesco Marra e i consiglieri comunali di Reggio Calabria Paolo Bilardi e Stefano Vilasi hanno fatto visita alla Signora Maria Romeo, che oggi ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni.

Il Sindaco e i consiglieri hanno voluto rendere omaggio alla longeva cittadina con una presenza istituzionale che ha sottolineato il valore di un anniversario così significativo, vissuto in un clima di sincera partecipazione e affetto familiare. La Signora Maria ha accolto con grande cordialità le autorità intervenute, manifestando gratitudine per l’attenzione ricevuta.

Nel corso della visita, le amministrazioni comunali hanno consegnato alla centenaria due targhe celebrative, simbolo di riconoscenza e testimonianza dell’ammirazione per una vita che attraversa un intero secolo di storia, memoria e comunità.