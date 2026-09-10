VIDEO – L’associazione "Il Sorriso di Natale e Chiara" sarà protagonista dell'inaugurazione della V edizione insieme al sindaco Cannizzaro e ad Angelo Musolino: «Per noi è motivo d’orgoglio»

Scirubetta partirà con un gesto semplice, ma dal significato particolare. Sabato 12 settembre, alle ore 17, sul Lungomare Falcomatà, a tagliare il nastro della quinta edizione insieme al sindaco Francesco Cannizzaro ed al presidente nazionale di Conpait Angelo Musolino sarà Chiara, ragazza dell’associazione “Il Sorriso di Natale e Chiara”.

Un legame, quello tra l’associazione e Scirubetta, che prosegue per un nuovo anno e accompagna la dimensione sociale del festival. «Hanno pensato a noi e ci hanno dato la possibilità di raccontare i nostri progetti, la disabilità e tutte le difficoltà che affrontiamo ogni giorno», spiega Antonio ai nostri microfoni a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

L’invito è nato proprio in quell’occasione. Cannizzaro, incontrando Chiara, ha proposto a Musolino di affidare a lei il momento inaugurale. Una scelta che la Odv ha accolto come un segnale concreto di attenzione e vicinanza. «Per noi è davvero motivo d’orgoglio essere protagonisti».

Sarà dunque Chiara ad aprire ufficialmente, con quel taglio del nastro, i quattro giorni di Scirubetta 2026 sul Lungomare reggino, dal 12 al 15 settembre.