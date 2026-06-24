Da oggi hanno preso servizio in Questura sei nuovi commissari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del 114° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

I nuovi funzionari sono Chiara Paludetti, Nives Ingemi, Giuseppe Leone, Teresa Migliorini, Vincenzo Carnà e Delia Latella.

I commissari sono stati ricevuti dal questore Paolo Sirna, che ha rivolto loro un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Nel corso della mattinata hanno inoltre incontrato il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro.

Con l'arrivo dei sei funzionari si rafforza ulteriormente la presenza della Polizia di Stato sul territorio provinciale, in vista delle attività operative e di controllo che interessano l'area metropolitana e l'intera provincia reggina.