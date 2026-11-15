A un mese dalla scomparsa, colleghi e dipendenti ricordano la storica direttrice amministrativa della struttura. Entrata nel 1963 a diciannove anni, ha attraversato sei decenni di cambiamenti senza perdere l’attenzione per i pazienti e le persone

Ci sono persone che un luogo di lavoro lo attraversano, e altre che finiscono per coincidere con lui. La Dottoressa Santa Brancati appartiene alla seconda specie. Quando il 14 ottobre si è sparsa la notizia della sua morte, nei corridoi dell’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria in molti hanno avuto la sensazione che mancasse un pezzo dell’edificio, oltre che una persona.

Era entrata lì il 22 agosto 1963. Aveva diciannove anni, una qualifica da impiegata e davanti a sé un’Italia che cambiava in fretta. La casa di cura era gestita dalla G.I.O.M.I. S.p.A., la stessa società che la gestisce oggi. Nessuno, quel giorno, poteva immaginare che quella ragazza avrebbe festeggiato nello stesso posto sessant’anni di servizio, esattamente sessant’anni dopo, il 22 agosto 2023.

Nel 1971 diventa Capo dei Servizi Amministrativi: è lei a distribuire il lavoro agli impiegati, a controllarlo, a dirigerlo. Il primo gennaio 1982 il Consiglio di Amministrazione della GIOMI la nomina Direttore Amministrativo dell’Istituto. Da quel momento la gestione della Casa di Cura e i rapporti con gli enti pubblici passano dalla sua scrivania.

Un particolare dice molto di lei, del suo carattere e della sua determinazione nel voler sempre migliorare se stessa e tutto ciò che la circonda. La laurea in Economia e Commercio all’Università di Messina arriva nel 1983, quando era già Direttrice.

L’aveva cominciata da adulta, lavorando a tempo pieno, e la porta a termine in poco più di tre anni. Chi l’ha conosciuta racconta questo episodio quasi con un sorriso, come una cosa tipica sua: non le bastava il ruolo, voleva meritarselo fino in fondo.

Nel dicembre 1993 arriva anche la presidenza provinciale dell’AIOP, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata. Per anni coordina le case di cura associate della provincia di Reggio Calabria, in una stagione in cui la sanità privata del Sud doveva trattare con le istituzioni su tutto: convenzioni, tetti di spesa, ritardi nei pagamenti. Servivano competenza e pazienza. Lei aveva entrambe, e quando serviva sapeva anche alzare la voce.

Ridurre Santa Brancati a un elenco di nomine, però, sarebbe farle un torto. Chi ha lavorato con lei ricorda anche altro.

Ricorda i pullman che partivano all’alba per Lourdes, Fatima, Medjugorje, San Giovanni Rotondo, Cascia, Assisi. Viaggi che organizzava per il personale, con il sostegno dei vertici GIOMI, e che per molti dipendenti sono stati la prima occasione di vedere quei luoghi. Ricorda le gite fuori porta nei giorni di festa, con le guide che spiegavano la storia di ogni borgo, pensate soprattutto per festeggiare le donne dell’Istituto, ma aperte a chiunque volesse unirsi perché l’importante era vivere quei momenti insieme.

Per lei il lavoro era fatto prima di tutto di rapporti umani. Teneva al legame tra i dipendenti e il gruppo, e lo coltivava con gesti concreti, giorno dopo giorno. Ma non perdeva mai di vista lo scopo di tutto: i pazienti. Sul coordinamento dei servizi offerti a chi entrava all’Ortopedico era intransigente, con una tenacia da combattente che non si è attenuata con gli anni.

Alla fine del 2024 aveva confidato che forse era arrivato il momento di andare in pensione. Quel «forse» chi la conosceva lo capisce bene. Staccarsi da un posto in cui si è entrati a diciannove anni non è una decisione amministrativa: significa lasciare la propria casa.

Oggi, a un mese dalla sua scomparsa, l’Istituto Ortopedico continua la sua fiorente attività. Ma molti dipendenti, passando davanti a quella che è stata la sua stanza per tanti anni, rallentano il passo. Nei ricordi dei colleghi tornano sempre le stesse parole: rigore, fede, attenzione alle persone.

Sessantun’anni nello stesso luogo raccontano una fedeltà rara. Raccontano anche una donna che quel luogo lo ha cambiato, rendendolo più umano.