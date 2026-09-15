Il sindaco Fragomeni rivendica l’impegno mantenuto con le famiglie: il plesso può accogliere fino a 230 alunni ed è dotato di strutture antisismiche, domotica e impianti per l’efficienza energetica

Il suono della campanella di inizio lezioni, quest’anno, è stato speciale. Alle 8:30, infatti, ha avuto inizio la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso scolastico «Corrado Alvaro», completamente ricostruito al termine di un lungo iter iniziato nel 2019 con il finanziamento di quasi cinque milioni di euro erogato dalla Giunta regionale all’epoca presieduta da Mario Oliverio, nella quale l’attuale Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni rivestiva il ruolo di Assessore al Bilancio.

Un percorso lungo e complesso che questa mattina ha raggiunto il suo traguardo nel giorno più importante: quello dell’inizio dell’anno scolastico. L’Amministrazione Comunale aveva assunto pubblicamente l’impegno di consegnare la nuova scuola in tempo perché gli studenti potessero entrarvi fin dal primo giorno di lezione. E così è stato.

«Avevamo dato una parola ai ragazzi e alle loro famiglie e quella parola è stata mantenuta – ha sottolineato il Sindaco Fragomeni –. In questi mesi si sono dette tante cose e ognuno è libero di fare le proprie considerazioni. Noi abbiamo scelto di rispondere con il lavoro e con i fatti. Le chiacchiere le lasciamo agli altri: la serietà di un’Amministrazione si misura anche nella capacità di assumere impegni, lavorare fino all’ultimo giorno utile e rispettarli. Stamattina vedere i nostri ragazzi entrare finalmente nella loro nuova scuola, felici, curiosi ed entusiasti, è stata la soddisfazione più grande».

La promessa, dunque, è stata mantenuta, per la gioia dei numerosi alunni che con la loro festosa presenza hanno colorato la cerimonia, aperta col tradizionale taglio del nastro alla presenza di numerosi genitori, consiglieri comunali, cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle Forze dell’Ordine e proseguita con la benedizione officiata dal parroco di Santa Maria dell’Arco, Padre Francesco Carlino.

Nel suo messaggio di benvenuto, il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha condiviso con i presenti anche l’emozione personale di vedere concluso un percorso iniziato proprio nell’anno in cui ricopriva l’incarico di Assessore regionale al Bilancio, tributando i giusti meriti all’intera Amministrazione Comunale e, in particolare, agli assessori all’Edilizia Scolastica Carlo Fuda, fino all’inizio del 2026, e all’attuale assessore Alessandro Archinà, all’assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari e all’assessore all’Istruzione Francesca Lopresti.

Il ringraziamento è stato esteso al personale dell’Area 3 «Infrastrutture e Servizi al Territorio», diretta dall’ing. Lorenzo Surace, al responsabile del settore Lavori Pubblici ing. Antonello Manno, agli operai, al Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Santo e all’impresa esecutrice Scali Srl, mandataria della Dorica Legnami Castellani Srl.

Il Sindaco ha quindi rivolto un invito particolare agli alunni affinché abbiano cura della loro nuova scuola: un edificio capace di ospitare fino a 230 studenti e realizzato secondo elevati standard di sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Un invito ripreso e fatto proprio anche dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. «Pascoli-Alvaro», dott.ssa Fiorella Mancuso, in carica dall’inizio di settembre, mentre il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Siderno, ing. Lorenzo Surace, ha illustrato alcune delle principali caratteristiche dell’intervento: dalla struttura portante in elevazione in legno lamellare alla rete antincendio, dalle caratteristiche antisismiche della tecnologia di prefabbricazione alla domotica, dagli impianti fotovoltaici e termici fino ai sistemi che consentiranno il riutilizzo delle acque piovane.

Oltre ai ringraziamenti espressi dal Sindaco, l’ing. Surace ha manifestato la propria gratitudine a tutti i funzionari del settore Lavori Pubblici e ai collaudatori ing. Cosimo Marino e arch. Andrea Marte.

A chiudere idealmente la mattinata sono stati, però, ancora una volta i ragazzi: i loro sorrisi, la curiosità nell’entrare nelle nuove aule e l’entusiasmo con cui hanno scoperto una scuola finalmente tutta loro. È per loro che quest’opera è stata realizzata ed è per loro che, da questa mattina, la nuova «Corrado Alvaro» comincia davvero a vivere.