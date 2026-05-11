Condurrà i lavori il docente universitario e direttore della struttura complessa di Psichiatria di Polistena Pasquale Romeo
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Il ruolo del personale sanitario, dall’evoluzione della professione infermieristica alle criticità attuali del sistema sanitario. È il tema dell’incontro in programma martedì 12 maggio alle ore 10 nella sala del consiglio comunale con cui la Città di Siderno celebrerà la Giornata Internazionale dell’Infermiere.
Dopo i saluti del Sindaco Mariateresa Fragomeni, del Presidente dell’associazione “Uniti per Te” Danilo Lizzi e del presidente dell’Avis comunale di Mammola Vincenzo Callà, interverranno due infermieri professionali che, sulla scorta della loro esperienza quotidiana, tratteranno alcune importanti tematiche del mondo della sanità.
Michele Falzone parlerà della gestione dell’emergenza-urgenza, mentre Danilo Lizzi tratterà l’evoluzione della professione infermieristica nel corso degli anni.
Condurrà i lavori il docente universitario e direttore della struttura complessa di Psichiatria di Polistena Pasquale Romeo che introdurrà altresì il tema degli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.
Prima del dibattito e delle conclusioni, verranno premiate le best practice territoriali.