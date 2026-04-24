La Città di Siderno celebra la Liberazione dal nazifascismo ricordando e onorando i concittadini e i connazionali che hanno immolato la propria vita affinché nel nostro amato Paese trionfassero i valori e gli ideali di Democrazia e Libertà.

In nome di questi valori, l’Amministrazione Comunale, come ogni anno, intende celebrare degnamente la Liberazione deponendo una corona di alloro al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto e coinvolgendo i propri concittadini in una mattinata dedicata alla memoria dei fatti e alla condivisione dei principi di Libertà e Democrazia, trasmettendone i valori alle giovani e giovanissime generazioni, con la partecipazione della sezione Anpi “Tea Sesini” di Siderno e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Il programma di celebrazione per la giornata di sabato 25 aprile prevede:

- alle ore 10:30 la partenza del corteo dal Palazzo Municipale con arrivo in piazza Vittorio Veneto;

- introduzione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Davide Lurasco;

- la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e l’esecuzione del Silenzio e dell’alzabandiera;

- messaggio di Stefano Muscatello per la sezione ANPI “Tea Sesini” di Siderno;

- profilo storico della Calabria Jonica nel 1945, a cura del Deputato di Storia Patria per la Calabria Domenico Romeo;

- discorso del Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Alla cerimonia presenzieranno, oltre al Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le Forze dell’Ordine, i rappresentanti delle associazioni d’arma e di altre associazioni.