La misura è finalizzata al sostegno dei nuclei familiari in condizione di fragilità economica e in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione
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L'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni , con l'assessorato alle Politiche Sociali che fa capo al Vicesindaco Salvatore Pellegrino, nel quadro della costante attenzione alle esigenze delle fasce meno fortunate della popolazione, assicura la massima diffusione dell'Avviso Pubblico denominato “Una casa per tutti”, predisposto dal Comune di Caulonia, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, nell'ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL – ESO4.12.
La misura è finalizzata al sostegno dei nuclei familiari in condizione di fragilità economica e in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.
Il contributo è rivolto ai cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ats di Caulonia, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, tra cui un Isee non superiore a 17mila euro e un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.
L'importo massimo del contributo erogabile è pari a 300 euro mensili, con maggiorazione fino a 50 euro mensili se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.
Il periodo di copertura del contributo è di 12 mesi, per le annualità 2026 e 2027.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 29 aprile 2026 alle ore 12:00 del 29 maggio 2026 secondo le modalità indicate nell'Avviso, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista. Sarà possibile presentare le domande anche all'ufficio Protocollo del Comune di residenza.
Per informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siderno o si può contattare telefonicamente il numero 0964/860860 oppure inviare una e-mail all'indirizzo ufficiopiano@atscaulonia.rc.it.
L'Avviso Pubblico ei modelli di domanda del contributo, dichiarazione del proprietario dell'immobile e di delega all'incasso, sono scaricabili dal sito internet www.comune.siderno.rc.it.