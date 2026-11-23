Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, dedicando particolare attenzione alle giovani e giovanissime generazioni.

Quest’anno, il programma di celebrazioni predisposto dall’assessore alle Pari Opportunità Francesca Lopresti, denominato «Radici di rispetto, luci di speranza», si articola in due appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Mercoledì 25 novembre alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto avrà luogo la manifestazione «L’albero del rispetto. La voce delle scuole contro la violenza sulle donne» col coinvolgimento attivo degli alunni e degli studenti delle scuole cittadine che allestiranno la piazza e un albero con oggetti e nastri rossi, in omaggio al colore simbolo della lotta alla violenza di genere.

Sabato 28 novembre, con raduno alle ore 19 in piazza Portosalvo, cittadini e associazioni daranno vita a una marcia e fiaccolata di sensibilizzazione dal titolo «Ogni luce è un impegno. La comunità si illumina contro la violenza», con la partecipazione dell’Asd Calabria Fitwalking.

Da oggi e fino a lunedì 30 novembre, inoltre, sarà possibile visitare la mostra a tema allestita nell’atrio del Palazzo di Città.