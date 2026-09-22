L’incuria del passato l’aveva resa inagibile: oggi, dopo i lavori di rifunzionalizzazione compiuti, la palestra annessa al plesso scolastico «Giovanni Pascoli» rinasce a nuova vita.

L’inaugurazione di stamattina, aperta dalla benedizione officiata dal Vescovo emerito Mons. Francesco Oliva e da Padre Francesco Carlino, è stata un’autentica festa, alla luce dell’entusiasmo manifestato dai giovanissimi alunni che hanno accolto con un’ovazione il taglio del nastro e l’ingresso dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, che mantiene l’ennesima promessa con la propria comunità.

L’odierna cerimonia giunge al termine di un iter che ha visto l’impegno dell’Amministrazione Comunale verso le giovani e giovanissime generazioni e la capacità progettuale dell’Area 3 «Infrastrutture e Servizi al Territorio» guidata dal Dirigente Ing. Lorenzo Surace e del Settore Lavori Pubblici con a capo l’ing. Antonello Manno, precondizioni essenziali per il finanziamento dei lavori di rifunzionalizzazione finanziati per 400.000 euro a valere su un bando per gli interventi di edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.