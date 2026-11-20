Un percorso di diagnosi e cura sempre più completo, rapido e radicato sul territorio. È questo il senso del progetto presentato nella mattinata di oggi allo Studio Radiologico di Siderno, che ha accolto giornalisti e operatori dell'informazione per un incontro dedicato alle recenti innovazioni strutturali e al futuro della sanità locale.

L'iniziativa, nata con l'intento di instaurare un dialogo diretto e trasparente con la comunità attraverso i media, ha permesso di toccare con mano gli investimenti compiuti dal Centro negli ultimi mesi. Quanto la diagnosi precoce resti il primo vero strumento di prevenzione per il paziente è stato ribadito dal direttore sanitario Isidoro Napoli: «Si tratta di un completamento di un’attività che già svolgevamo – ha spiegato - abbiamo puntato su discipline che non erano ancora contemplate. Proviamo così a offrire qualcosa di diverso puntando sulla qualità e l’efficienza. Puntiamo ad avere l’autorizzazione da parte della Regione per interventi di chirurgia ambulatoriale per completare i servizi da rendere alla collettività. Abbiamo 25 discipline autorizzate, di cui 18 sono già attive».

Al centro della giornata, intitolata non a caso "La tecnologia al servizio del paziente", l'esposizione delle nuove apparecchiature di diagnostica per immagini: Risonanza Magnetica, Tomografia Computerizzata (TC) ed ecografi di ultima generazione. Macchinari pensati non soltanto per garantire una maggiore precisione clinica, ma anche per ridurre sensibilmente i tempi d'attesa e d'esecuzione dell'esame, migliorando l'esperienza e il comfort di chi si sottopone agli accertamenti.

La Direzione ha quindi annunciato ufficialmente la prossima apertura del Poliambulatorio specialistico integrato. L'obiettivo dichiarato è creare una sinergia concreta tra l'area diagnostica, già fortemente potenziata insieme alla medicina di laboratorio, e le diverse branche specialistiche, offrendo ai cittadini un punto di riferimento unico capace di accompagnare il paziente dall'esame strumentale fino alla valutazione clinica. Un passo avanti significativo per l'offerta assistenziale della fascia ionica reggina, che punta a ridurre la mobilità sanitaria offrendo risposte tempestive e tecnologicamente avanzate direttamente sul posto. «Finalmente dopo tanti anni molti pazienti finalmente potranno affidarsi a noi non solo perché disponiamo di macchinari di ultimissima generazione e all’avanguardia - ha espresso Giuseppe Fiscer, medico radiologo della struttura sidernese - ma anche grazie ad un’offerta di specialisti di primissimo piano, professionisti che eleveranno il livello qualitativo della struttura».