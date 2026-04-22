Nuovi importanti interventi di completamento della rete di pubblica illuminazione nelle vie periferiche del territorio cittadino sono stati compiuti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni che ha portato la luce dove non c’era mai stata.

Gli ultimi, in ordine di tempo, hanno riguardato via dei Vignali, via degli Acquedotti e contrada Pantaleo, zone in cui sono presenti numerose abitazioni e una viabilità secondaria che prima di allora non era mai stata completamente illuminata.

Così come realizzato in occasione dello storico intervento di completamento della pubblica illuminazione nell’asse viario di collegamento tra via Carrera e via Cosmano a Locri, sono stati installati e messi in funzione dei corpi illuminanti di ultima generazione capaci di coniugare il risparmio energetico e la piena visibilità nelle strade.