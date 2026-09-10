Primato di presenze nei sei giorni della fiera e vette mai raggiunte in precedenza dalle manifestazioni artistiche, culminate nella serata conclusiva dell’8 settembre col concerto di Noemi in piazza Portosalvo e lo spettacolo pirotecnico della Vaccaluzzo Srl che ha rappresentato l’Italia ai campionati del Mondo di fuochi d’artificio di Vancouver in Canada.

L’edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo è stata quella dei record, come sottolineato dalle decine di migliaia di visitatori accorsi a Siderno che hanno mostrato grande apprezzamento per l’organizzazione messa a punto anche quest’anno dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Il primo cittadino, dopo la conclusione dei festeggiamenti, ha dichiarato che «la festa di Portosalvo rappresenta l’evento più atteso dalla comunità cittadina, che si stringe nell’amore nei confronti della propria Patrona, ma anche da tantissimi visitatori provenienti da tutta la Calabria, che hanno potuto trascorrere delle serate di divertimento in tutta sicurezza, con l’Amministrazione che ha dato il massimo anche quest’anno per l’organizzazione e la perfetta riuscita dei festeggiamenti. Il merito va condiviso con tutti gli assessori, in particolare modo con Sgarlato, Archinà e Pellegrino, nonché tutti i consiglieri, il gruppo di lavoro organizzato appositamente, le maestranze comunali coordinate da Guglielmo Telli, gli uffici e il personale guidati dai dirigenti Crocitti e Surace, la Polizia Locale, il Comitato Feste, tutte le associazioni coinvolte, i parroci Don Bruno e Padre Jean, tutta la comunità parrocchiale e tutte le Forze dell’Ordine, a cominciare dal Commissariato di P.S. guidato dal dirigente Francesco Muraca. Non da ultimo, anche con la ditta dei rifiuti Muraca. Grazie all’impegno di tutti, è stato un successo che, con gli anni, è diventato crescente. E lavoreremo sempre per migliorarlo ulteriormente nei prossimi anni».

Un grande lavoro di squadra, dunque. Che premia l’organizzazione nei suoi molteplici aspetti.

Sono gli aspetti curati dal gruppo di lavoro coordinato dal Vicesindaco Salvatore Pellegrino che ha inteso rivolgere il proprio ringraziamento «alle tante associazioni di volontariato con le quali, a inizio settembre, abbiamo sottoscritto un apposito protocollo d’intesa grazie al quale è stato possibile garantire un ottimo servizio di assistenza alla popolazione e la massima sicurezza di tutte le aree con particolare riferimento alla zona delle giostre, presidiata per tutto il periodo della festa da un’autoambulanza con medico a bordo. Il più che positivo risultato della festa – ha proseguito il Vicesindaco – è frutto del lungo lavoro di programmazione e di stretta collaborazione svolto anche in sede di Commissione Pubblico Spettacolo che ha permesso di conciliare i grandi numeri delle presenze con la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, grazie a un’adeguata segnaletica, moduli antincendio ed efficaci vie di fuga. Perché i grandi eventi come questo non possono prescindere da un adeguata pianificazione della safety».

I tanti visitatori che hanno scelto Siderno per trascorrere il proprio tempo libero dedicandosi al passeggio e allo shopping hanno espresso grande gradimento per l’allocazione degli spazi espositivi che ha riguardato il Corso della Repubblica, piazza Portosalvo, via Giacomo Matteotti e il lungomare, con una chiara suddivisione degli spazi tra bancarelle, area food e giostre. Il lavoro, coordinato dall’assessore Pietro Sgarlato con il gruppo di dipendenti che ha fatto capo alla funzionaria dell’Area 3 arch. Giuseppina Giorgio, si è articolato nei tre mesi che hanno preceduto i festeggiamenti, assicurando per tempo la migliore gestione delle istanze, la gestione degli spazi, la riscossione dei canoni, il rilascio delle autorizzazioni e il capillare controllo della benché minima occupazione abusiva.

Un lavoro propedeutico alla perfetta riuscita della festa, dunque, svolto di pari passo con l’allestimento di un cartellone di eventi capace di attirare tantissimi visitatori.

Già dalle prime ore della mattinata del 9 settembre, le maestranze comunali e gli operai della società che cura la gestione integrata dei rifiuti, erano al lavoro per smontare il palco, liberare gli spazi pubblici e pulire le vie cittadine. Un grande lavoro svolto con efficienza e rapidità, sotto la supervisione dell’assessore al Decoro Urbano Alessandro Archinà che ha espresso la propria gratitudine ai tutti coloro che hanno prestato la propria opera prima, durante e soprattutto dopo i festeggiamenti.

«La Festa di Portosalvo – ha dichiarato l’Assessore Archinà – è un grande evento che s’inserisce nel quadro della già fervente attività quotidiana di una Città dinamica e complessa come Siderno, richiedendo l’impegno massimale di tutti per la perfetta riuscita dei festeggiamenti e, nel contempo, assicurando la continuità nella fornitura dei servizi di base e la copertura delle emergenze come quella che la mattina di martedì 8 è stata conseguenza del guasto al serbatoio idrico di contrada Ianni. Ancora una volta – ha concluso – i nostri operai sono stati all’altezza della situazione e a loro va il mio plauso e ringraziamento».