Quando una squadra è coesa e lavora con l’unico obiettivo di garantire i servizi e perseguire il bene comune, non c’è distinzione di ruoli o cariche. E non ci sono nemmeno orari.

L’ennesima dimostrazione dello spirito che anima tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni (che detiene la delega al Personale) è stata data nella giornata di ieri, quando una serie di guasti al serbatoio idrico di Marcinà avrebbe potuto compromettere l’erogazione dell’acqua nel centro cittadino, proprio nei primi giorni di canicola estiva.

Fin dalla tarda mattinata di ieri, con la supervisione dell’Assessore alla Manutenzione Alessandro Archinà, e il coordinamento del personale dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” diretta dall’ing. Lorenzo Surace (e in particolare del Servizio Manutenzione che fa capo all’arch. Salvatore Valerioti), la squadra di operai chiamata a intervenire ha saputo fronteggiare una serie di avarie che si sono susseguite. Ultimo in ordine di tempo, ma non certo di importanza, il guasto a una delle due pompe principali che, vista la gravità, è stato risolto solo intorno all’una e mezza di notte grazie all’impegno dei dipendenti comunali intervenuti Giuseppe Restretti, Vincenzo Carlino, Giovanni Femia e Nicola Mazzone, con l’ausilio degli addetti alla gestione della telemetria dei pozzi.

A tutti loro va il plauso e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera cittadinanza.