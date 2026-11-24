È possibile inviare le domande di partecipazione entro le ore 12 di giovedì 10 dicembre
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L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni onora la memoria del proprio concittadino Gianluca Congiusta, vittima innocente di ‘ndrangheta, assassinato a 32 anni mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro.
Questa comunità non lo ha dimenticato. Non può e non vuole dimenticare il suo sorriso contagioso, la sua operosità, la sua disponibilità ad aiutare il prossimo, la sua voglia di vivere, il suo innovativo spirito imprenditoriale e il suo entusiasmo.
Al fine di diffondere la conoscenza della figura di Gianluca Congiusta e di trasmetterne i valori di generosità e impegno sociale alle giovani generazioni, la Giunta comunale ha indetto la seconda edizione del concorso per l’assegnazione di due borse di studio da € 250 ciascuna a lui intitolate per gli studenti meritevoli residenti che hanno frequentato la terza classe delle scuole secondarie di primo grado della Città di Siderno nell’anno scolastico 2025/2026 e che abbiano, nello stesso anno scolastico, conseguito il diploma di istituzione secondaria di I grado.
Un concorso concepito per valorizzare i principi di solidarietà, impegno civico e passione sportiva, premiare gli studenti che si distinguono per impegno nello studio, nel sociale e/o nello sport e incentivare la prosecuzione degli studi dei giovani meritevoli.
Il bando di concorso è stato pubblicato sull’albo pretorio del sito del Comune di Siderno, unitamente al modello di domanda da far pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 10 dicembre 2026 al protocollo dell’Ente, con consegna a mano negli orari e nei giorni di apertura al pubblico o tramite Posta Elettronica Certificata.
Le borse di studio saranno consegnate nel corso di una cerimonia pubblica commemorativa che avrà luogo il prossimo 18 dicembre.