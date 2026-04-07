VIDEO | Il progetto “La Cura” diventa simbolo della creatività dei giovani di Reggio Calabria: un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione e rilancia la necessità di investire nel design come leva culturale e territoriale

Non solo un progetto culturale, ma una dichiarazione d’intenti: a Reggio Calabria il talento dei giovani diventa protagonista e chiede spazio. “La Cura”, sviluppato dal Laboratorio Meta dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nasce infatti come rilettura contemporanea del concetto di protezione, ma si afferma soprattutto come esempio concreto del potenziale creativo del territorio.

A sottolinearlo è il professor Alberto De Capua, che evidenzia il valore delle nuove generazioni: Questa sera da tu per tu un appuntamento particolare, parliamo ancora della grande creatività della nostra Reggio Calabria, lo facciamo grazie al professore, alle alunne e non solo a chi ha sposato questo progetto.



«Il progetto, realizzato in collaborazione con Think Tank Trust, si inserisce all’interno dei corsi di design e architettura dell’ateneo, con un obiettivo chiaro: valorizzare i talenti locali e trasformarli in risorsa per il territorio. Nasce grazie alla collaborazione con la Think Tank Trust, un’associazione che ha l’obiettivo, così come il nostro laboratorio dell’Università Mediterranea, stiamo parlando del corso di laurea di design e di architettura, che ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti calabresi».



Un messaggio che va oltre il singolo progetto e diventa visione: «Noi siamo consapevoli che da questo corso di laurea stanno uscendo delle giovani promesse e Andrea è una di queste giovani promesse e sappiamo benissimo che questo territorio tra le tante difficoltà ha bisogno di design e noi siamo qui per questo».



“La Cura” dimostra così come il design possa essere uno strumento strategico, non solo estetico ma culturale ed economico. Investire in formazione, creatività e innovazione significa offrire nuove opportunità ai giovani reggini e costruire un futuro in cui la cultura diventa motore di crescita e identità condivisa.