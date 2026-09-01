È iniziato il countdown per la VI edizione del Grace in Tour 2026. L'atteso calendario itinerante di eventi dedicati alla salute, al benessere e al supporto sociale è organizzato dall'Associazione Grace ETS con il coinvolgimento di una fitta rete di partner locali, istituzionali e del terzo settore. Con la storica mission "L’Amore che Dà la Vita", il tour di quest'anno si snoderà attraverso un ricco programma di appuntamenti tra settembre e ottobre, toccando numerose località della Calabria con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dell'inclusione.

Ad aprire la stagione degli appuntamenti, il 3 settembre, sarà una webinar tra l’Associazione Grace e l’Associazione Italiana Ambient Therapy per scoprire come gli ambienti, i colori, la luce e gli spazi che viviamo possano influire sul nostro benessere e diventare parte del percorso di cura.

Il mese di settembre si presenterà ricco di iniziative. Ogni tappa, una nuova partenza di grande valore umano e sociale: incontri formativi, laboratori, passeggiate solidali e giornate dedicate al benessere.

L'evento più rappresentativo del mese sarà la "Passeggiata in Rosa", che si terrà il 27 settembre sul Lungomare di Cannitello, iniziativa che rientra ufficialmente nel cartellone estivo del Comune di Villa San Giovanni. Sarà una mattinata di condivisione, prevenzione, sport e sensibilizzazione all'aria aperta. Per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente e sostenere l'iniziativa, è già possibile prenotare il kit ufficiale dell'evento contattando direttamente l'Associazione.

Il mese di ottobre si aprirà invece da Serra San Bruno, per poi toccare Fuscaldo e altre importanti località della provincia di Reggio Calabria. Il fulcro simbolico di questa sesta edizione si terrà il prossimo 16 ottobre presso il Consiglio Regionale della Calabria, con l'evento centrale intitolato “Caregiver: Il cuore invisibile della cura”. Questo appuntamento rappresenterà un momento cruciale di riflessione istituzionale e sociale sul valore del caregiver, figura fondamentale che trasforma la vicinanza e l'ascolto in un autentico gesto di cura affinché il "prendersi cura" diventi un patrimonio condiviso.

Per rimanere aggiornati in tempo reale su orari e modalità di partecipazione a tutte le tappe, è possibile seguire le pagine ufficiali su Facebook, Instagram e TikTok cercando "Associazione Grace".