«Lo formalizzeremo a breve perché non vogliamo resti semplicemente una buona intenzione e sarà un ulteriore passo verso quella rete istituzionale che stiamo tessendo sulla figura del minatore»

«In occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 25ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ho il piacere, con non poca emozione, di annunciare che stiamo lavorando per sottoscrivere un Patto di Gemellaggio tra il Comune di Motta San Giovanni e il Comune di Troina».

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci all'indomani dell'incontro avuto con gli amministratori del comune siciliano, presenti a Motta per “Testimonianze comuni”, importante manifestazione organizzata dall'Associazione Minatori Mottesi.

«Agli assessori troinesi Salvuccio Siciliano e Giuseppe Macrì – aggiunge il primo cittadino mottese – ho detto che la diga Àncipa rappresenta un sottile ma resistente filo che, attraversando lo spazio e il tempo, ci lega e continuerà a farlo per sempre. I quasi trecento minatori mottesi che hanno lavorato per realizzare l'importante infrastruttura siciliana ei sei nostri concittadini che hanno perso la vita in quel luogo non possono essere dimenticati.