Passione, impegno e determinazione le carte vincenti degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi - S. Sperato - Cardeto”, protagonisti di prestigiosi concorsi musicali. A trionfare è la loro musica e la voglia di mettersi in gioco. Un connubio perfetto premiato lo scorso 14 maggio, a Palmi, al Concorso musicale nazionale “Giuseppe Grassi”. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale di Palmi in collaborazione con l’Associazione Armonie Musicali- Palmi, l’Associazione “Incontri musicali 95 APS” - Seminara e l’Istituto Comprensivo “De Zerbi - Milone “, giunta quest’anno alla V edizione, nasce dall’intento di promuovere e incentivare l’attività musicale giovanile. ‹‹Questi prestigiosi riconoscimenti rappresentano il giusto coronamento del costante e appassionato impegno quotidiano profuso da docenti e studenti - afferma il Dirigente Scolastico Marco Geria - Si tratta di un autentico lavoro di squadra che, oltre a dare lustro al nostro Istituto, funge da stimolo per i ragazzi a perseguire i propri obiettivi con determinazione e dedizione».

Pioggia di riconoscimenti per le esibizioni delle categorie solisti degli alunni del percorso a indirizzo musicale dell’Istituto reggino, che si sono cimentati in brani scelti dal repertorio dello strumento classico e moderno. A rifulgere nella classe di arpa, guidata dalla Professoressa Maria Grazia Polimeni, Farah Charif, che si è aggiudicata il primo premio, seguita da Sofia Praticò e Beatrice Iannone, terze classificate. Per la classe di sassofono, a cura del Professore Alessandro Monorchio, si sono distinti Bruno Gattuso e Simone Palattella, che si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto sul podio. A essere fregiati durante la manifestazione anche Giuseppe Monorchio (2° premio), Vincenzo Minniti e Jeff Omorogbe (3° premio), talenti della classe di tromba del Professore Bruno Polimeni.

Un altissimo livello, dimostrato anche al VI Concorso musicale nazionale “Antonino Anile” di Pizzo Calabro, organizzato dal 7 al 9 maggio dall’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV), con il patrocinio del Comune di Pizzo, del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e del Gruppo Strumentale Orchestra Fiati di Pizzo. In cima al podio, per la classe di arpa, le allieve Farah Charif, che ha conquistato il secondo premio e Sofia Praticò e Beatrice Iannone (3° premio). Medaglia di bronzo per Bruno Gattuso e Palattella Simone, alunni della Classe di Sassofono. Ad aggiudicarsi il secondo posto per la classe di tromba, il promettente Giuseppe Monorchio. ‹‹Questa ripetuta vittoria è la conferma del talento dei nostri ragazzi - afferma la Professoressa Maria Grazia Polimeni, referente corso a indirizzo musicale dell’Istituto reggino - Complimenti a tutti loro!››.