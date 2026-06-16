La dirigente scolastica Maria Antonella Timpano: «Questo concerto è l’espressione viva di un progetto educativo e artistico che cresce costantemente in qualità, passione e spessore»

Si chiude sotto il segno dell’eccellenza e delle grandi emozioni l’anno scolastico dell'indirizzo Musicale e Coreutico del liceo “G. Rechichi” di Cinquefrondi. Un percorso magistrale che ha visto gli studenti protagonisti non solo sul territorio locale, ma anche su prestigiosi palcoscenici nazionali e in importanti concorsi, a testimonianza di un’offerta formativa di altissimo livello capace di fondere rigore didattico, benessere e passione.

Il culmine di questo viaggio è andato in scena lo scorso 4 giugno con “In crescendo...”, un coinvolgente concerto sinfonico-corale che ha visto l'Orchestra e il Coro del Liceo, diretti dal prof. Alessandro Lemmo, uniti nell'esecuzione di capolavori di Bizet, Čajkovskij, Zimmer, Marquez, Jenkins e Silvestri, impreziositi dalle vibranti coreografie curate dal Liceo Coreutico.

I mesi passati hanno decretato il valore assoluto dei giovani talenti del “Rechichi”, capaci di fare incetta di premi in svariati concorsi musicali: l’Orchestra del Liceo Musicale ha conquistato il Primo Premio Assoluto al 19° Concorso Nazionale “Marco Dall’Aquila” di L’Aquila, al 34° Concorso Nazionale “Gian Galeazzo Visconti” di Roma e al VI Concorso Internazionale “Great Music Events” di Mottafollone (CS). In quest’ultima competizione, Lorenzo Iaconis (IV anno - clarinetto) ha trionfato sia in questa competizione (Primo Premio, 97/100) sia al Concorso “Magna Graecia” di Gioiosa Ionica (Primo Premio, 99/100).

Al 15° Concorso Nazionale “Primavera in musica” di Laureana di Borrello Francesco Sorbara (II anno - contrabbasso) ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con la votazione di 100/100; si sono inoltre distinti Marco Politi (I anno - violino, Primo Premio 97/100), il duo pianistico Politi Marco e Mirko Piccolo (I anno - Primo Premio 94/100) e Francesco Rao (I anno - violino, Secondo Premio 87/100).

La primavera ha visto fiorire una serie di appuntamenti musicali di rilievo all’interno dell’Auditorium dell’istituto, recentemente intitolato alla memoria del compianto Maestro Michele Raso. Il 29 aprile la rassegna è stata inaugurata dal saggio di musica da camera “Intrecci sonori”, seguito il 26 maggio da “Note tra le dita”, focalizzato sul pianoforte e sulla musica d'insieme. Il 28 maggio è andato invece in scena il saggio “Tra classica e pop...”, che ha visto gli allievi del liceo esibirsi in un repertorio capace di spaziare con disinvoltura tra i due generi.

Il “Rechichi” si conferma così un polo attrattivo per la grande didattica.

Gli studenti hanno infatti preso parte a masterclass di altissimo profilo: da quella di clarinetto con il M° Simone Simonelli (Primo Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli) al laboratorio di manutenzione di strumenti a fiato con il M° Pino Scalzo.

Nota di rilievo anche per la masterclass dicembrina “Radici”, ospitata presso i locali del Liceo e che ha portato a scuola nomi sacri della televisione e della musica come i Maestri Valeriano Chiaravalle, Luca Pitteri e Nunzia Carrozza.

Non è stato da meno l'indirizzo Coreutico, le cui allieve hanno brillato fin dall’inizio dell'anno, quando Daria Mazzù, Greta Carbone e Giulia Condomiti hanno calcato lo storico palco del Teatro Antico di Taormina nello spettacolo “Lo Schiaccianoci 3.0”. Il percorso della danza è poi proseguito attraverso stage formativi d'eccezione, come l’incontro con l'étoile Giuseppe Picone al Teatro Garden di Rende e le sessioni con il coreografo Alessio di Stefano presso la nuova sala di danza del liceo.

Tra i progetti più innovativi dell'anno spicca, infine, il percorso “Corpo e Musica, benessere posturale e prevenzione per giovani musicisti”, realizzato in collaborazione con il Centro “Riabilia” di Taurianova, volto a unire la pratica strumentale alla cura della salute corporea.

Il successo della serata finale del 4 giugno è stato suggellato dalle parole delle autorità presenti. Il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, intervenuto all'evento patrocinato dal Comune, ha voluto sottolineare il profondo legame tra la crescita del Liceo e lo sviluppo culturale della comunità, esprimendo vivo compiacimento per l'alto valore sociale e artistico dell'istituzione scolastica sul territorio.

A conclusione della serata, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Antonella Timpano, ha espresso profondo orgoglio nel tracciare il bilancio dei traguardi raggiunti dall'Istituto. Una realtà scolastica complessa e ricca che, lo ricordiamo, oltre ai percorsi Musicale e Coreutico di Cinquefrondi, vanta una solida e articolata presenza nelle sedi di Polistena con gli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico-Sociale e del Liceo Linguistico.

Proprio questa pluralità di anime culturali amplifica il valore dei successi della scuola, come sottolineato dalla stessa Dirigente:

«La straordinaria sinergia che stasera abbiamo visto sul palco tra l'Orchestra, il Coro e il Liceo Coreutico è la sintesi perfetta di un anno di lavoro immenso. Questo concerto è l’espressione viva di un progetto educativo e artistico che cresce costantemente in qualità, passione e spessore.

Vedere i nostri ragazzi vincere concorsi internazionali e confrontarsi con maestri di fama internazionale dimostra che il Liceo 'Rechichi' è ormai un punto di riferimento culturale d'eccellenza. Il mio ringraziamento va ai docenti che, con dedizione e professionalità quotidiana, guidano i nostri studenti, e soprattutto ai ragazzi stessi, che mettono il cuore in ogni singola nota e passo di danza. Continueremo a investire sul talento e sul benessere dei nostri giovani, perché la loro crescita è la nostra vittoria più grande».