Il programma ha visto la partecipazione di autorevoli relatrici e professioniste provenienti da ambiti differenti

Una sala gremita, una partecipazione numerosa e un confronto ricco di contributi e riflessioni. Si è svolto con grande successo, venerdì 20 novembre, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria, a Palazzo Campanella, il convegno dal titolo «Femminicidio: la fattispecie penale, la tutela civile e le politiche pubbliche». L'iniziativa ha registrato un pubblico attento e partecipe, a testimonianza della forte sensibilità e dell'interesse che il tema continua a suscitare nella società e tra gli operatori delle diverse professioni.

L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali del mondo associativo professionale del territorio e dell'amministrazione comunale rappresentata dalla Consigliera Manuela Iatì, che hanno sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne, promuovendo un impegno condiviso tra istituzioni, sistema giudiziario e reti presenti.

Il programma ha visto la partecipazione di autorevoli relatrici e professioniste provenienti da ambiti differenti: - Caterina Chiaravalloti, Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria; - Marilina Intrieri, già Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e autrice del volume presentato sul tema del Femminicidio; - Erina Latella, Avvocato in rappresentanza dell'Associazione Donne Reggine; - Anna Bellantoni, Avvocato e Presidente AMI Reggio Calabria; - Maria Magdalena Scarlat, Assistente Sociale; - Amelia Mazzitelli, Psicologa Psicoterapeuta. I diversi contributi hanno consentito di affrontare il fenomeno del femminicidio attraverso prospettive complementari, approfondendo gli aspetti giuridici e giudiziari, la tutela delle vittime, le dinamiche sociali e psicologiche della violenza e la necessità di politiche pubbliche capaci di tradurre i principi di tutela in interventi concreti.

Particolarmente significativo il momento di dibattito e confronto con il pubblico presente, che ha offerto ulteriori occasioni di approfondimento e dialogo. L'iniziativa ha ribadito un principio fondamentale: il contrasto al femminicidio non può essere affidato esclusivamente alla risposta penale, ma richiede un sistema integrato di prevenzione, protezione, intervento e responsabilità istituzionale. È necessario agire prima che la violenza si trasformi in tragedia, rafforzando la cultura del rispetto, la capacità di riconoscere i segnali di rischio e la rete dei servizi di supporto.

La grande partecipazione registrata conferma quanto sia importante creare occasioni pubbliche di approfondimento e sensibilizzazione, nelle quali competenze diverse possano dialogare e contribuire alla costruzione di risposte efficaci.

Il Comitato Scientifico dell'iniziativa, composto da Nancy Rizzi, Rocco Chizzoniti e Triestina Bruno, esprime soddisfazione per la riuscita dell'evento e ringrazia le relatrici, le istituzioni intervenute e tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo della giornata. Un momento di confronto che non vuole esaurirsi in un convegno, ma rappresentare un ulteriore passo verso una cultura della prevenzione, della tutela e della responsabilità collettiva.