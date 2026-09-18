Un gesto di generosità e solidarietà che unisce scienza, territorio e amore per la propria terra. Il professore Vincenzo Montemurro, cardiologo scillese conosciuto e apprezzato in tutto il territorio nazionale e oltre, nonché presidente e organizzatore del congresso internazionale "Scilla Cuore", giunto alla sua 26° edizione, ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) all'associazione di Promozione Sociale del borgo marinaro di Chianalea di Scilla.





La donazione rappresenta un concreto contributo alla sicurezza e alla tutela della salute dei turisti e dei residenti del suggestivo borgo di Chianalea, con un obiettivo chiaro e ambizioso: rendere sempre più cardioprotetta la comunità scillese, affinché nessun luogo – nemmeno il più affascinante e, al tempo stesso, più impervio – resti privo di uno

strumento salvavita in grado di fare la differenza nei primi, decisivi minuti di un arresto cardiaco.



«Chianalea è uno dei luoghi più belli e visitati della nostra costa, ma anche uno dei più articolati dal punto di vista logistico – dichiara il professore Montemurro –. Con questo defibrillatore vogliamo fare la nostra parte: mettere la cardiologia al servizio della gente, perché la prevenzione e la prontezza di intervento sono le armi più potenti che abbiamo per salvare vite. Rendere Scilla e Chianalea cardioprotette è un dovere verso chi ci vive e verso chi ci sceglie ogni anno come meta del proprio cuore».



Una donazione che nasce dalla scienza

Il gesto si inserisce nel solco dell'impegno scientifico e umano che da anni contraddistingue l'attività del Prof. Montemurro. "Scilla Cuore", il congresso internazionale che si svolge ogni anno nel mese di maggio nella mitica cornice di Scilla, rappresenta ormai un hub scientifico di alto livello e una vera e propria scuola di cardiologia, capace di richiamare nella cittadina calabrese cardiologi provenienti da tutta Italia per confrontarsi su ricerca, innovazione e buone pratiche cliniche.

Quello che il congresso semina sul piano del sapere, la donazione del Dae lo traduce sul piano dell'azione concreta: la conoscenza che diventa strumento tangibile di salute per la comunità. Un esempio virtuoso di come l'eccellenza scientifica possa e debba "tornare" al territorio che la alimenta.



Una comunità più cardioprotetta



L'Associazione di Promozione Sociale del borgo di Chianalea esprime profonda gratitudine al Prof. Montemurro per la sensibilità e la vicinanza dimostrate:

«Un grazie di cuore al nostro concittadino, che ancora una volta ha messo la sua professionalità e la sua generosità al servizio della nostra comunità. Questo defibrillatore è un presidio di sicurezza prezioso per tutti noi, residenti e visitatori».

Il defibrillatore semiautomatico sarà reso disponibile per l'utilizzo nel borgo, a beneficio di tutti coloro che frequentano Chianalea. Un ulteriore passo verso una rete sempre più capillare di "comunità cardioprotette", in cui ogni cittadino possa essere, con la giusta formazione, parte attiva della catena della sopravvivenza. Un cuore che batte per Scilla. E che, da oggi, aiuta a far battere anche gli altri.