La rete della solidarietà si stringe ancora una volta attorno alla sicurezza dei cittadini. È stato ufficialmente installato e inaugurato un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), un presidio salvavita fondamentale che renderà il nostro territorio più sicuro e cardio-protetto.

L’iniziativa rappresenta il consolidamento del progetto “Fanta Jordy - Per il Cuore”. Un’idea nata nel 2024 in ricordo di Marco Giordano, giovane di Mosorrofa morto tragicamente a 32 anni su un campo di calcetto a causa di un arresto cardiaco. Nato su impulso e grazie all’impegno di Vittorio Schiavone come torneo di fantacalcio, gioco che Marco amava, il progetto è diventato presto una gara di solidarietà grazie alla partecipazione dei suoi amici e delle associazioni del territorio di Mosorrofa. Dopo un primo defibrillatore, donato nel 2024 alla comunità di Mosorrofa, l’installazione di questo nuovo dispositivo presso il Bar Tabacchi De Stefano a Sala di Mosorrofa rappresenta un traguardo di fondamentale importanza. In caso di arresto cardiaco, il tempo è il fattore più critico: poter contare su un DAE accessibile e funzionante può fare la differenza tra la vita e la morte in attesa dell'arrivo dei soccorsi medici.

Questo progetto non sarebbe stato possibile senza l'impegno profondo, la sensibilità e la generosità delle associazioni del territorio, con capofila l’Associazione Filarmonica “S.Demetrio”, cui hanno fatto seguito gli impegni sul campo dell’associazione “Attiva...Mente”, di Azione Cattolica, Orchestra Giovanile dello Stretto “V.Leotta” e circolo culturale “Vivarium”. A loro va il ringraziamento più grande da parte di tutta la comunità. Con il loro lavoro di coordinamento, la raccolta fondi e la costante opera di sensibilizzazione, queste realtà hanno dimostrato che l'unione delle forze può generare un impatto concreto e duraturo sulla vita delle persone. Trasformando un'idea in un presidio di sicurezza tangibile, le associazioni si confermano il vero cuore pulsante della nostra società.

Un ringraziamento speciale e profondo va alla Croce Rossa Italiana Comitato di Reggio Calabria e alla presenza istituzionale della Circoscrizione.

Parallelamente all'installazione, verranno promossi corsi di formazione e manovre di disostruzione, essenziali per insegnare a chiunque come intervenire tempestivamente e senza paura in caso di emergenza.

Con questo nuovo dispositivo, il nostro territorio fa un passo avanti decisivo nella cultura del primo soccorso. La speranza è che questo strumento non debba mai essere utilizzato, ma la certezza di averlo a disposizione offre a tutti i cittadini una tutela in più.

L'inaugurazione di oggi è la prova che quando le associazioni si mettono a disposizione, la comunità diventa un luogo più sicuro, unito e solidale. Ma è anche concreta testimonianza della forza di chi non vuole farsi travolgere dal dolore e dalla tragedia che investono le nostre vite, e di come da questi tristi eventi possano nascere iniziative che magari un giorno potrebbero salvare la vita di qualcuno.

La soddisfazione per i traguardi raggiunti attraverso il progetto è pari all’entusiasmo e alla disponibilità messi in campo da tutti i partecipanti e dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, la bellezza di quella persona che era Marco il cui giusto ricordo non può che passare attraverso gesta di così elevato spessore.