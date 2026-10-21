Mercoledì 28 ottobre l’incontro promosso dalla Parrocchia Sant’Elia Profeta per mettere a confronto scuola, famiglie e istituzioni civili ed ecclesiali

Mettere al centro le nuove generazioni ed edificarne il percorso di crescita su basi solide, partendo da un patto condiviso tra chi la comunità la vive e la guida ogni giorno. È questo lo spirito con cui la Parrocchia Sant’Elia Profeta di Condera - Pietrastorta, guidata dal parroco sac. Paolo Antonio Ielo e con la collaborazione del Comitato di Quartiere di Condera, organizza per mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 18:30, una tavola rotonda dal titolo «Coltivare la comunità».

L’appuntamento, che si terrà nei locali della Chiesa Sant’Elia Profeta, punta ad aprire un dibattito franco e integrato sull’asse «scuola-famiglia» inteso come autentico presidio socio-culturale. Un'occasione di riflessione concreta per ripensare le responsabilità educative nel contesto attuale e di fronte alle sfide di domani.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del parroco, Sac. Paolo Antonio Ielo, dell’Assessore comunale all’Istruzione e Innovazione Dott.ssa Filomena Iatì, e del Presidente della II Circoscrizione Reggio Est, Dott. Giovanni Muraca. A seguire, il confronto entrerà nel vivo grazie ai contributi di dirigenti ed educatori del mondo scolastico e culturale reggino