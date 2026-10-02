La Georgian National University SEU di Tbilisi ha conferito al docente della Mediterranea il titolo in Computer Science. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha siglato due protocolli d’intesa con SEU e International Black Sea University

Prestigioso riconoscimento internazionale per la ricerca scientifica italiana: la Georgian National University SEU di Tbilisi ha conferito il Doctor of Philosophy Honoris Causa in Computer Science a Massimiliano Ferrara, professore ordinario di Economia Matematica, Intelligenza Artificiale e Machine Learning presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e Direttore scientifico del Decisions LAB.

La solenne cerimonia si è svolta alla presenza del Rettore della SEU, Gia Kavtelishvili, del Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, e di una folta rappresentanza della comunità accademica georgiana.

Durante l'evento, il professor Ferrara ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo «Mathematics as the Universal Language of Trustworthy Intelligence». Nel corso del suo intervento, il docente ha illustrato come la teoria dei giochi, la topologia e la geometria costituiscano gli strumenti fondamentali per costruire sistemi di intelligenza artificiale che non siano solo avanzati, ma anche spiegabili, robusti e verificabili.

«Il futuro dell'intelligenza artificiale non sarà determinato soltanto dalla sofisticazione dei nostri algoritmi», ha dichiarato il professor Massimiliano Ferrara nel passaggio chiave della sua Lectio, «ma dalla nostra capacità di tradurre la complessità matematica in autentica comprensione umana».

Il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, nel suo indirizzo di saluto ha espresso profonda gratitudine alla SEU University, evidenziando il valore strategico dell'onorificenza: «Questo importante riconoscimento internazionale al professor Ferrara testimonia e consolida il percorso di crescita scientifica e la forte proiezione globale che l’Ateneo reggino sta portando avanti con determinazione».

Nuove sinergie internazionali: siglati due protocolli d'intesa

La giornata accademica ha segnato anche un fondamentale passo in avanti per l'internazionalizzazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il conferimento del dottorato è stato infatti preceduto dalla firma di due accordi strategici di cooperazione scientifica e didattica siglati dal Rettore Zimbalatti rispettivamente con la Georgian National University SEU e con la International Black Sea University, che apriranno la strada a futuri progetti di ricerca e scambi accademici tra l'Italia e la Georgia.