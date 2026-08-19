L’associazione: «Dietro ogni persone che si prende cura c'è una famiglia. E dentro quella famiglia possono esserci fratelli e sorelle che imparano presto cosa significa aspettare, rinunciare, comprendere»

«Il 14 agosto 2026 il CFU – Caregiver Familiari Uniti ha portato sui social la voce dei caregiver familiari con il flash mob nazionale #VacanzeMancateCFU. Aderisce anche l’associazione Il Sorriso di Natale e Chiara, che accende i riflettori su una figura ancora troppo spesso dimenticata: i sibling.

Agosto, per gran parte degli italiani, è sinonimo di ferie, partenze, riposo e qualche giorno da dedicare a se stessi e alla propria famiglia. Ma per chi vive quotidianamente la condizione di caregiver familiare, il calendario non conosce pause.

È proprio da questa realtà che è nato il flash mob nazionale #VacanzeMancateCFU, promosso da CFU – Caregiver Familiari Uniti e realizzato il 14 agosto 2026 sui social.

Una scelta tutt'altro che casuale. I caregiver, infatti, non sempre hanno la possibilità di riunirsi fisicamente, proprio a causa del carico assistenziale che grava quotidianamente sulle loro vite. Per questo i social sono diventati lo spazio nel quale incontrarsi, metterci la faccia e trasformare tante storie individuali in una voce collettiva.

Il messaggio è semplice e allo stesso tempo potente: il lavoro di cura non va in ferie.

Anzi, durante l'estate, quando molti servizi vengono ridotti o sospesi e le possibilità di supporto diminuiscono, il peso sulle famiglie può diventare ancora maggiore.

C'è chi non può partire. C'è chi parte, ma porta con sé terapie, farmaci, appuntamenti, assistenza e responsabilità. Perché cambiare luogo non significa necessariamente andare in vacanza quando il lavoro di cura continua 24 ore su 24.

Ma la campagna #VacanzeMancateCFU permette anche di allargare lo sguardo oltre la figura del caregiver principale. Perché dentro una famiglia che vive la disabilità ci sono spesso altre persone che crescono, cambiano e rinunciano insieme a lei.

Sono i sibling, i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità.

A richiamare l'attenzione su questo aspetto è Il Sorriso di Natale e Chiara, che ha aderito al flash mob nazionale aggiungendo una riflessione personale alla voce collettiva dei caregiver.

“Ricordiamoci anche dei sibling”

«Quando parliamo di disabilità e di carico assistenziale – sottolinea l'associazione – ricordiamoci anche dei sibling».

Una riflessione che nasce da una storia familiare concreta.

Rocco oggi ha 25 anni. I suoi genitori, fino ai 28 anni, conducevano una vita serena, lontana dall'idea che un giorno sarebbero diventati caregiver a tempo pieno.

Poi sono arrivati Natale, oggi 29 anni, e Chiara, 16 anni. E con loro una nuova quotidianità fatta di disabilità, terapie, appuntamenti, organizzazione, responsabilità e rinunce.

Rocco, però, quella vita precedente non l'ha conosciuta.

È cresciuto direttamente dentro la disabilità dei suoi fratelli.

È cresciuto imparando ad adattarsi alle loro esigenze, ad accudirli, ad aspettare, a rinunciare e ad assumersi responsabilità che spesso nessun bambino dovrebbe essere costretto a considerare normali.

Ed è proprio qui che la riflessione dell'associazione assume un significato ancora più profondo.

Mentre si chiede, giustamente, il riconoscimento del lavoro di cura e maggiori diritti e tutele per i caregiver familiari, non bisogna dimenticare chi cresce accanto alla disabilità.

Perché anche i sibling hanno le loro “vacanze mancate”.

Hanno infanzie e adolescenze vissute diversamente. Hanno responsabilità che spesso rimangono invisibili. Hanno sogni, bisogni e fragilità che rischiano di passare in secondo piano rispetto alle necessità della persona con disabilità e all'enorme carico dei genitori.

E questo non significa mettere caregiver e sibling uno contro l'altro.

Al contrario.

Significa riconoscere che appartengono alla stessa famiglia, alla stessa storia e allo stesso carico, ma lo vivono in momenti diversi e con ruoli differenti.

La storia di Rocco racconta proprio questo: alcuni sibling imparano ad accudire prima ancora di imparare a pensare a se stessi.

Una battaglia che riguarda tutta la famiglia

Il flash mob del 14 agosto ha quindi un valore che va oltre la semplice denuncia delle vacanze perdute.

Le fotografie e le testimonianze condivise sui social raccontano la fatica di chi assiste, ma invitano anche a guardare ciò che spesso rimane ai margini dell'immagine: i bambini e i ragazzi che crescono dentro queste famiglie e che, a loro volta, hanno bisogno di essere visti, ascoltati e sostenuti.

Perché dietro ogni caregiver c'è una famiglia. E dentro quella famiglia possono esserci fratelli e sorelle che imparano presto cosa significa aspettare, rinunciare, comprendere e prendersi cura.

La richiesta, allora, diventa ancora più ampia: prendersi cura di chi si prende cura, senza dimenticare chi cresce accanto a chi ha bisogno di cura.

È questo il messaggio che Il Sorriso di Natale e Chiara affida al flash mob nazionale #VacanzeMancateCFU:

“Prendiamoci cura dei caregiver. Ma ricordiamoci di prenderci cura anche dei sibling.”

Perché alcuni di loro, come Rocco, sono cresciuti imparando prima ad accudire che a pensare a se stessi.

E forse è arrivato il momento che anche la loro storia smetta di essere invisibile».