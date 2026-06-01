Nell’auditorium dell’IPAlbTur “Trecroci” la cerimonia conclusiva della quarta edizione del concorso promosso da O.RA. DI. A.GI.RE. Un percorso educativo che ha coinvolto scuole, istituzioni e associazioni per promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva

A Villa San Giovanni la solidarietà diventa esperienza concreta e occasione di crescita per le nuove generazioni. Si è svolta il 25 maggio scorso, nell’auditorium “A. Loi” dell’IPAlbTur “Trecroci”, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso “A scuola di Solidarietà”, promosso dall’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e con il patrocinio del Comune.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al tema «La solidarietà agita nel quotidiano», un percorso che ha invitato gli studenti a riflettere sul valore dell’altruismo e sul significato dell’articolo 2 della Costituzione, che richiama i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Come spiegato dalla presidente dell’associazione, Dominella Floccari, la premiazione rappresenta soltanto il punto di arrivo di un cammino educativo sviluppato durante l’intero anno scolastico. Un percorso che ha accompagnato gli studenti dalla Giornata del Dono del 4 ottobre all’incontro dedicato allo spreco alimentare del 5 febbraio, fino all’approfondimento del 7 marzo sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ad aprire l’iniziativa sono stati i saluti della professoressa Anna Maria Guarnaccia, vicario dell’IPAlbTur “Trecroci”, che ha evidenziato il valore dell’attività svolta dall’associazione sul territorio. A seguire l’intervento di padre Giampiero Borsari, parroco della chiesa Maria Santissima del Rosario, che ha invitato i giovani a costruire «una mente solidale che si trasformi in azioni concrete».

L’architetto Antonio Pallone, presidente della Consulta comunale del Terzo settore, ha invece sottolineato l’importanza del lavoro condiviso tra associazioni, istituzioni e scuole per rispondere ai bisogni della comunità. Un ringraziamento al mondo della scuola è arrivato anche da Maria Barresi, responsabile della commissione scuola di O.RA. DI. A.GI.RE., che ha ribadito come la solidarietà rappresenti un dovere sociale sancito dalla Costituzione.

Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il vicesindaco Albino Rizzuto, che ha definito il volontariato e l’associazionismo villese un elemento fondamentale per la crescita della città, invitando gli adulti a essere esempi concreti di cittadinanza attiva per le nuove generazioni.

Particolarmente apprezzato l’intervento della professoressa Elena Siclari, docente di Filosofia del Diritto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha approfondito il legame tra gli articoli 2 e 3 della Costituzione, evidenziando come la solidarietà rappresenti lo strumento attraverso il quale trasformare i diritti formali in opportunità reali per tutti.

Il momento più atteso è stato quello della premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti, che hanno raccontato la solidarietà attraverso video, immagini e componimenti.

A ricevere il riconoscimento sono state la classe I C della scuola secondaria di primo grado del Plesso Centro, la classe I A dell’ITE “Nostro-Repaci”, le classi V M e III M dell’IPSIA “Fermi” e la classe IV E AT dell’IPAlbTur “Trecroci”.

La manifestazione è stata arricchita dalle esibizioni della “Bottega dei Talenti”, guidata da Katia e Annarita Lamari, dal duo di fisarmonica composto da Giuditta e Chiara Arena, dirette dal maestro Tommaso Arena, dalle performance musicali di Antonino Russo e Andrea Chirico e dal coro della parrocchia Maria Santissima del Rosario.

A chiudere la giornata un buffet offerto dai commercianti locali e dalle associazioni partner dell’iniziativa, servito dagli studenti dell’istituto alberghiero, ulteriore testimonianza di come la solidarietà possa trasformarsi in un’esperienza concreta di partecipazione e condivisione.