Dopo il diploma al liceo classico e il concorso vinto per l'Accademia Navale di Livorno, il giovane villese è impegnato nella campagna di addestramento sulla nave scuola simbolo della Marina
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Il villese Antonino Borgese, a soli 19 anni, è imbarcato sulla Amerigo Vespucci. Dopo la maturità classica, ha vinto il concorso bandito dal Ministero della Difesa - Marina Militare per l'Accademia Navale di Livorno.
Concluso il primo anno accademico, Antonino è imbarcato per la campagna di addestramento sulla nave scuola Amerigo Vespucci, impegnata nella navigazione nel Nord Atlantico anche per i festeggiamenti dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti.
Il suo impegno, la sua tenacia, il sacrificio e il senso del dovere ereditato dalla sua famiglia gli hanno permesso di realizzare il suo sogno.
«Ad maiora, Antonino, con l'augurio che il tuo esempio sia da sprone per tutti i giovani villesi». Così in una nota il Comune di Villa San Giovanni.