Contro qualsiasi ipotesi di manipolazione della sovranità popolare, conseguita da coalizioni governative tese ad ottenere maggioranze parlamentari, in corrispondenza di minoranze di cittadini votanti, AMPA venticinqueaprile, aderente al COORDINAMENTO nazionale per la DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, avvia una campagna di informazione e sensibilizzazione, promuovendo iniziative pubbliche di dibattito all’interno delle Sale dei Consigli Comunali, luoghi simbolo della democrazia e della Costituzione della Repubblica.

AMPA venticinqueaprile, ritenendo che la legge elettorale debba essere coerente con la Costituzione che afferma «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». (art. 48), propone che il Parlamento decida la reintroduzione del «sistema proporzionale» (unico sistema democratico) e della scelta dei parlamentari affidata al voto dei cittadini.

Venerdì 10 luglio 2026, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni, AMPA venticinqueaprile ha programmato, in sinergia con il Comune di Villa San Giovanni (che ha concesso il patrocinio e l’utilizzazione del logo), un’assemblea-dibattito alla quale parteciperanno la Sindaca Giusy Caminiti, Sandro Vitale, Presidente di AMPA venticinqueaprile, Domenico Iacopino, Presidente dell’associazione Re.Io.Ti., i Consiglieri Comunali Gabriele Santi Trimboli (San Pietro di Caridà) e Aldo Polisena (Cinquefrondi), Rossella Bulsei, Presidente dell’associazione TITENGOSTRETTO (Segreteria regionale Sinistra Italiana - AVS), ed Antonio Casile, Segretario AMPA venticinqueaprile.

Hanno dato adesione all’iniziativa le associazioni ALIOSCIA, ReggioNonTace, Re.Io.Ti., TITENGOSTRETTO e UDI.