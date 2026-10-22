«La scuola è il luogo privilegiato per diffondere la cultura della prevenzione: raggiunge tutti i bambini e, attraverso di loro, le famiglie. Una collaborazione stabile tra scuola, professionisti della salute e Terzo Settore permette di costruire una vera comunità educante, capace di promuovere salute, inclusione e cittadinanza attiva». Con queste parole la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, Serafina Corrado, sottolinea il valore dell’incontro “Visione e apprendimento: l’importanza della percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini”, in programma venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello”.

«La salute e il benessere psicofisico e relazionale sono anche condizioni essenziali per una frequenza regolare, per la motivazione e per l’apprendimento. Fragilità sanitarie, sociali o relazionali e difficoltà di apprendimento non riconosciute in tempo possono tradursi in assenze ripetute, demotivazione e insuccesso scolastico», aggiunge la Dirigente, evidenziando l’importanza di una collaborazione costante tra istituzioni scolastiche, famiglie e professionisti della salute.

Protagonista dell’appuntamento sarà Americo Meale, ortottista funzionale conosciuto a livello nazionale come “Ortottista Atipico”, che interverrà per la prima volta in presenza a Reggio Calabria. Attraverso un linguaggio accessibile e un approccio concreto, il professionista approfondirà il rapporto tra percezione visiva, lettura, attenzione e apprendimento, offrendo a genitori e insegnanti strumenti utili per riconoscere eventuali segnali di difficoltà.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Crescere Insieme”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora, e rappresenta un’importante occasione di confronto tra scuola, famiglie e professionisti della salute. Dopo un precedente appuntamento ospitato presso il Consiglio regionale della Calabria, al quale Meale aveva partecipato in collegamento, il percorso prosegue scegliendo questa volta proprio la scuola come luogo privilegiato di sensibilizzazione e prevenzione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Serafina Corrado, Dirigente scolastica dell’I.C. Falcomatà-Archi; di Mariarosa Calafiore, Direttore UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “S.M. degli Ungheresi” di Polistena e Presidente SIMEUP Calabria; e di Antonino Putortì, pediatra di libera scelta e Presidente SIMPE Calabria.

La moderazione sarà affidata a Simona Argento, presidente di APS Pandora; a Maria Rosa Velletri, pediatra di libera scelta e Direttore Sanitario di APS Pandora; a Maila Ielo, Pedagogista Clinico®; e a Giuliana Neri, docente dell’I.C. Falcomatà-Archi.

L’appuntamento – si legge nella nota – conferma l’impegno della Falcomatà-Archi nella promozione di una scuola attenta non soltanto alla formazione degli studenti, ma anche al loro benessere complessivo, valorizzando la collaborazione con le famiglie, le associazioni e le realtà sanitarie del territorio.

L’evento, realizzato da APS Pandora in collaborazione con l’I.C. Falcomatà-Archi, SIMEUP Calabria e SIMPE Calabria, è rivolto a genitori e futuri genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, pediatri, pedagogisti, familiari, caregiver e a tutti coloro che operano a contatto con i bambini.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello”, in via Stradella Giuffrè 2ª, 1/n° 32, a Reggio Calabria.