

Reggio Calabria si prepara ad accogliere “Vivere il Mare – Tutti al Mare”, una nuova iniziativa dedicata all’inclusione sociale attraverso gli sport acquatici, promossa dal Circolo Velico Reggio Calabria in collaborazione con ASI Calabria e FIV Calabria.



L’evento si svolgerà venerdì 30 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, e nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, ragazzi e persone con esigenze speciali l’opportunità di vivere il mare senza barriere, condividendo esperienze sportive in un clima di accoglienza, sicurezza e partecipazione.



La mattinata prevede:



* uscite in barca a vela con equipaggi esperti;

* open day di Stand Up Paddle (Sup);

* open day di canottaggio;

* momenti di confronto e raccolta di proposte per costruire nuovi percorsi inclusivi sul territorio.



Le uscite in mare saranno organizzate in tre turni da 40 minuti, a bordo di barche d’altura capaci di accogliere fino a 10 partecipanti oltre all’equipaggio, garantendo massima attenzione alla sicurezza e all’assistenza.



Particolare attenzione sarà riservata ai ragazzi con esigenze speciali, che potranno partecipare accompagnati da familiari, amici o compagni, con l’obiettivo di favorire una piena integrazione attraverso lo sport e la condivisione.



«Il mare non esclude nessuno: spesso siamo noi a porci dei limiti pensando che certi sport non siano adatti a tutti. Questa iniziativa nasce proprio dalla volontà di superare paure e barriere culturali, aprendo le nostre associazioni a chiunque desideri vivere questa esperienza».



“Vivere il Mare” rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che punta a creare occasioni permanenti di inclusione sportiva e sociale, valorizzando il mare come luogo di crescita, incontro e libertà.

